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Ελλάδα Κλοπές Απάτη Θεσσαλονίκη Σύλληψη Αστυνομία

Εξάρθρωση σπείρας 14 ατόμων στη Θεσσαλονίκη για απάτες και κλοπές

Η Αστυνομία εξιχνίασε 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης, με λεία δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Στην εξάρθρωση σπείρας που σχετιζόταν με υποθέσεις κλοπών και απάτης προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη

Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν, βρήκαν ως εμπλεκόμενους σε υποθέσεις απάτης και κλοπών 14 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες αναλόγως τη δράση του καθενός. 

Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν, 18 στον αριθμό, αφορούσαν σε κλοπές που διαπράχθηκαν από τις αρχές του Αυγούστου πέρυσι έως και τα τέλη Απριλίου φέτος, όπου και κλάπηκαν συνολικά 1.355 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 91.500 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα και άλλα αντικείμενα αξίας περίπου 8.000 ευρώ, καθώς και μία μοτοσικλέτα.

Παράλληλα, οι φερόμενοι δράστες πραγματοποίησαν και απάτες, καθώς αφαίρεσαν 18 τραπεζικές κάρτες, τις οποίες χρησιμοποίησαν για ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας σχεδόν 1.200 ευρώ.

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