Απατεώνες «ηλεκτρολόγοι» άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από το σπίτι πασίγνωστου μοντέλου

Το σπίτι ενός πασίγνωστου μοντέλου (σ.σ. άνδρας περίπου 40 ετών) έβαλε στο στόχαστρο συμμορία απατεώνων δήθεν «ηλεκτρολόγων» του ΔΕΔΔΗΕ, καταφέρνοντας να αποσπάσουν ένα χρηματοκιβώτιο.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου οι δράστες φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον ανήλικο γιο του πασίγνωστου μοντέλου. Αυτό καθώς κατάφεραν να πείσουν τον 13χρονο ότι προκειμένου να γλιτώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς από κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να γίνει έλεγχος στο σπίτι και να αφήσει έξω απ’ αυτό και μέσα σε μία λεκάνη, το χρηματοκιβώτιο με τα μετρητά και τα κοσμήματα.

Ο ανήλικος δυστυχώς πείστηκε από τα λόγια των απατεώνων και έκανε ότι του είπαν, με αποτέλεσμα ένας από τους «ηλεκτρολόγους» να το αρπάξει και να διαφύγει με ταξί. Κατά πληροφορίες, το χρηματοκιβώτιο περιείχε περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τιμαλφή άγνωστης αξίας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΤΔΕΕ Αμαρουσίου και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Β/Α Αττικής, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με το βάρος να πέφτει στην αξιοποίηση τυχόν υλικού από κάμερες ασφαλείας.