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Άρτα: Άγνωστος έπεισε ηλικιωμένη ότι θα καταργηθεί το ευρώ και της πήρε 32000 ευρώ

Ταυτοποιήθηκε ένας δράστης και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων.

Unsplash
Unsplash
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Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου.

Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας και την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ.

Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.

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