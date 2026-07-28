Σέρρες: «Χτύπησαν» ηλικιωμένες με το κόλπο του ΔΕΔΔΗΕ – Άρπαξαν πάνω από 50.000 ευρώ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Τέσσερις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ισάριθμων γυναικών, με συνολική λεία χρήματα και κοσμήματα που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν το άτομο που παραλάμβανε τα κλοπιμαία από τα σπίτια των θυμάτων.

Το πρόσχημα της βλάβης στο ρεύμα

Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, συνεργοί του 24χρονου τηλεφωνούσαν στα θύματα και προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σπιτιών τους, τις έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα, υποτίθεται για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Στη συνέχεια, ο 24χρονος εμφανιζόταν στις οικίες των γυναικών και παραλάμβανε τα αντικείμενα.

Περισσότερα από 50.000 ευρώ η λεία

Οι απάτες σημειώθηκαν στις 3 και 6 Ιουλίου στο κέντρο των Σερρών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος απέσπασε συνολικά 14.800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 40.000 ευρώ.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες πείστηκαν από το τέχνασμα των δραστών.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους συνεργούς

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του 24χρονου, καθώς και για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ