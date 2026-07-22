Θεσσαλονίκη: 25χρονος εξαπάτησε 43χρονη παριστάνοντας τον τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ

Υπόθεση απάτης με δράστη έναν 25χρονο εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη . Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο νεαρός εμφανίστηκε σε 43χρονη ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερε να την πείσει να του παραδώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος φέρεται να αφαίρεσε το ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς και έξι χρυσές λίρες, χρυσά κοσμήματα και ρολόγια χειρός, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 4.500 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Απριλίου και την υπόθεση ανέλαβαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Μετά από έρευνες και αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 25χρονο ως τον δράστη της απάτης, όπως αναφέρει το Thestival.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.