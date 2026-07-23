Πάτρα: Χειροπέδες σε 18χρονο για ψευδή καταγγελία βιασμού - Κινητοποίησε την αστυνομία μέσω 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην Πάτρα, έπειτα από κλήση που έφτασε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με νεαρό να αναφέρει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και να ζητά άμεση βοήθεια.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του tempo24.news, η καταγγελία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, με περιπολικά να σπεύδουν στο σημείο που είχε υποδείξει ο καλών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν γρήγορα τον 18χρονο, ο οποίος τους περίμενε στο σημείο. Ωστόσο, κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής και ότι δεν είχε προηγηθεί το περιστατικό που είχε αναφέρει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα, η οποία όμως προκάλεσε την άσκοπη κινητοποίηση σημαντικών αστυνομικών δυνάμεων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι οι ψευδείς κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, καθώς δεσμεύουν πολύτιμους πόρους που μπορεί να απαιτούνται για την αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών.