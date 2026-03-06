Εξηγήσεις για την διένεξη μεταξύ αιρετού και υπαλλήλου θα δοθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου αναμένεται να συζητηθεί η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ αιρετού και υπαλλήλου του Δήμου, η οποία σημειώθηκε μέσα στο Δημαρχείο Ναυπλίου και προκάλεσε αντιδράσεις στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το θέμα εισάγεται ως 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, μετά από αίτημα του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρη Κωστούρου, για περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αιρετού προς διευθυντικό στέλεχος υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση προέκυψε στο πλαίσιο διαφωνίας για χειρισμούς που σχετίζονται με αποφάσεις των οικονομικών, με τον αιρετό να θεωρεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, ενώ η υπάλληλος υποστηρίζει ότι ενεργεί σύμφωνα με τις υπηρεσιακές της αρμοδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα για την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Ναυπλιέων για «ένοχη σιωπή».