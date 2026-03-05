Προσβάσιμες παραλίες για όλους στο Ναύπλιο – Νέες υποδομές ΑμεΑ σε Κάντια και Ίρια

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραλίες και τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου χώρου πραγματοποιείται στην περιοχή του Ναυπλίου, με την προώθηση έργου για νέες υποδομές ΑμεΑ στις παραλίες Κάντιας και Ιρίων. Ο Δήμος Ναυπλιέων προχωρά στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και άτομα με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια και αυτονομία.

