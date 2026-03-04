Στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι εξορύξεις στη Νότια Πελοπόννησο

Το ζήτημα των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου κυριάρχησε στη συνεδρίαση λογοδοσίας του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Η συζήτηση προκλήθηκε έπειτα από παρέμβαση της παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης «Πρώτα η Πελοπόννησος», με τον επικεφαλής της, Μανώλη Μάκαρη, να εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στον σχεδιασμό των εξορύξεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Μάκαρης άσκησε κριτική στην Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Πτωχού, ζητώντας απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που άπτονται της οικονομικής, περιβαλλοντικής και εθνικής διάστασης του έργου.

