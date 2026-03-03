Γιατί η Πελοπόννησος καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει
Το διαθέσιμο εισόδημα υψηλότερο από το πρωτογενές – Τι αποκαλύπτει η Eurostat για την Πελοπόννησο και τις Ελληνικές Περιφέρειες.
Μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς συντηρείται η κατανάλωση στις τοπικές κοινωνίες προσφέρουν τα πρόσφατα δεδομένα της Eurostat, αναδεικνύοντας τις δομικές ανισότητες μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.
Η σύγκριση ανάμεσα στο πλούτο που παράγεται (πρωτογενές εισόδημα) και στα χρήματα που καταλήγουν τελικά στην τσέπη των πολιτών (διαθέσιμο εισόδημα) φέρνει στο προσκήνιο σημαντικά συμπεράσματα, με την Πελοπόννησο να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομίας που βασίζεται στις μεταβιβάσεις.
