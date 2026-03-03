Ναύπλιο: Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού τραγούδησαν τα Χελιδονίσματα και καλωσόρισαν την Άνοιξη

Μια όμορφη ανοιξιάτικη νότα πλημμύρισε τη γειτονιά της Πρόνοιας στο Ναύπλιο, όταν οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου βγήκαν στους δρόμους για να τραγουδήσουν τα παραδοσιακά Χελιδονίσματα, τα κάλαντα της άνοιξης. Τα Χελιδονίσματα αποτελούν ένα αρχαιοελληνικό έθιμο που τελούνταν κατά τη γιορτή των Ανθεστηρίων και συνδέεται με τον ερχομό της άνοιξης και την αναγέννηση της φύσης.

