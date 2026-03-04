Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Κολλέγιο Αθηνών ενώνουν δυνάμεις

Μια συνεργασία - σταθμός που αναμένεται να αναμορφώσει το τοπίο των ακαδημαϊκών σπουδών στην Ελλάδα ανακοινώθηκε επίσημα, ενώνοντας τις δυνάμεις της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έναν ιστορικό εκπαιδευτικό φορέα. Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχωρά σε στρατηγική σύμπραξη με το Κολλέγιο Αθηνών για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα για το παρθενικό Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στον τομέα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στη χώρα μας.