Αγία Τριάδα: Τραυματισμένος στην άσφαλτο ανάμεσα σε διερχόμενα ΙΧ

Σκηνές που προκαλούν ερωτηματικά για την ασφάλεια και την αστυνόμευση στην περιοχή εκτυλίχθηκαν το απόγευμα στην Αγία Τριάδα του Δήμου Ναυπλιέων. Ένας άνδρας, τραυματισμένος στο κεφάλι και σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με τους περίοικους, βρέθηκε να κείτεται αβοήθητος στη μέση του κεντρικού δρόμου, με τους οδηγούς να προσπαθούν έντρομοι να τον αποφύγουν. Όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά ανάμεσα σε δύο αλλοδαπούς στην πλατεία του χωριού. Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν ξύλινες βέργες, με τον έναν να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι.

Διαβάστε περισσότερα για τον άντρα που κατέρρευσε στην άσφαλτο. Τα πόδια του δεν τον κρατούσαν, με αποτέλεσμα να μένει πεσμένος στο οδόστρωμα την ώρα που η κίνηση ήταν αυξημένη.