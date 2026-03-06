Πτωχός από Ναύπλιο: Έργα στην Προσύμνη και το «αγκάθι» της Ασίνης

Πρωί Παρασκευής στο Ναύπλιο και στα γραφεία της Π.Ε. Αργολίδας ο Δημήτρης Πτωχός είχε μια γεμάτη ατζέντα. Στις 10:30, ο Περιφερειάρχης έβαλε την υπογραφή του στη σύμβαση για τη συντήρηση του δρόμου προς Προσύμνη, ένα έργο 300.000 ευρώ που περιμένουν καιρό οι κάτοικοι, ενώ δεν απέφυγε να τοποθετηθεί για το «καυτό» μέτωπο της Ασίνης. Ο κ. Πτωχός τόνισε ότι η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια, καθώς οι φθορές στο συγκεκριμένο σημείο ήταν έντονες τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Ναύπλιο, κατά την οποία επιβεβαίωσε τη ροή των μικρότερων έργων συντήρησης στην Αργολίδα, όμως το στοίχημα για τους μεγάλους οδικούς άξονες παραμένει ανοιχτό.