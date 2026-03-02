Ναύπλιο: Fake Ορφανός στο Facebook – Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ο δήμαρχος

Στο στόχαστρο επιτήδειων στο διαδίκτυο βρέθηκε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, καθώς εντοπίστηκε ψεύτικο προφίλ (fake account) που χρησιμοποιεί παράνομα τα προσωπικά του στοιχεία και την ιδιότητά του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Δημάρχου, ο οποίος έσπευσε να προειδοποιήσει τους δημότες για την απόπειρα παραπλάνησής τους.

Διαβάστε περισσότερα για την καταγγελία και το φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, με τον λογαριασμό που φέρει το όνομα «Dimitrios Orfanos» και παρουσιάζεται ψευδώς ως η επίσημη σελίδα του ιδίου.