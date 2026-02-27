Ναύπλιο: Η πτώση της 15χρονης στο Ξενία λερώνει τις αρχές

Σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 2026, το Ναύπλιο ξύπνησε με μια βαριά, ασήκωτη σιωπή. Ο απόηχος της σειρήνας του ΕΚΑΒ που χθες το απόγευμα έσκιζε τον αέρα της Ακροναυπλίας, ακόμα αντηχεί στα αυτιά των ντόπιων. Μια 15χρονη κοπέλα, ένα παιδί της πόλης, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα στην Αθήνα, μετά από μια πτώση που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Δεν πρόκειται για μια «κακιά στιγμή» ούτε για ένα τυχαίο περιστατικό. Πρόκειται για την ωμή κατάληξη μιας εγκληματικής αμέλειας που λερώνει τις αρχές και κάθε υπεύθυνο που επί μήνες έκλεινε τα μάτια μπροστά σε μια ολοφάνερη παγίδα θανάτου.

