Σε κατάσταση εγκατάλειψης η ιστορική Οικία Σπύρου Τρικούπη στο Άργος – Έκκληση για άμεση παρέμβαση

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα εγκατάλειψης της ιστορικής Οικία Σπύρου Τρικούπη στο Άργος, ενός εμβληματικού κτιρίου που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτική και πολιτιστική ιστορία της χώρας, καθώς εκεί γεννήθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Άργους εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας για την κατάσταση του ακινήτου, το οποίο ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

