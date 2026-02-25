Ναύπλιο: Ο Τραμπ, η «αισθητική» και οι αστυνόμοι του γέλιου

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να μετατραπεί μια καρναβαλική φιγούρα στο Ναύπλιο σε πεδίο μάχης. Πριν καν το άρμα του Ντόναλντ Τραμπ πατήσει τους τροχούς του στην άσφαλτο, οι «εισαγγελείς» των social media είχαν ήδη βγάλει το πόρισμα: «Άστοχο», «προσβλητικό», «κακόγουστο». Λες και το καρναβάλι είναι μια έκθεση διακοσμητικής εσωτερικού χώρου και όχι η στιγμή που η πραγματικότητα μπαίνει στο μίξερ και βγαίνει παραμορφωμένη για να γελάσουμε με τα χάλια μας.

Διαβάστε περισσότερα για όσους έσπευσαν να μιλήσουν για «κατάντια» του Ναυπλίου και τί συνάβη στις μεγάλες παρελάσεις της Ευρώπης, όπου ο Τραμπ είναι ο μόνιμος πρωταγωνιστής.