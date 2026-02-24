Νέα Κίος: Και με τη βούλα Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων Αργολίδας

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας αποτελεί πλέον γεγονός. Όπως αποκαλύπτει η πρόσφατη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η Νέα Κίος επιλέχθηκε ως η στρατηγική έδρα για το νεοσύστατο Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων Αργολίδας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη και θετική εξέλιξη για την περιοχή. Η ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος στη Νέα Κίο δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική αλλαγή, αλλά μια ουσιαστική κίνηση.

