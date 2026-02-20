Κεφαλάρι Άργους: «Μακελειό» με φόλες σε 5 σκυλιά και ανατριχιαστικό σημείωμα

Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά βίαιο περιστατικό ζωοκτονίας συγκλονίζει την περιοχή στο Κεφαλάρι Άργους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ένας αγώνας δρόμου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του ατόμου που διέπραξε ένα καλά οργανωμένο έγκλημα σε βάρος ανυπεράσπιστων ζώων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, άγνωστος δράστης (ή δράστες) προσέγγισε ιδιόκτητο και περιφραγμένο χώρο, ρίχνοντας θανατηφόρες φόλες.

Διαβάστε περισσότερα για τον τραγικό απολογισμό της εγκληματικής αυτής ενέργειας με τέσσερα νεκρά σκυλιά και ένα πέμπτο ζώο που μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρείο, όπου και δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.