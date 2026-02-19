Τρίπολη: Πέντε βραβεία στα Best City Awards 2026

Μεγάλη διάκριση για την Τρίπολη και τον Δήμο Τρίπολης στα Best City Awards 2026, τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την καινοτομία, την ποιότητα ζωής και τις βέλτιστες πρακτικές στις ελληνικές πόλεις. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2026 στο Σεράφειο Κέντρο Δήμου Αθηναίων, η Τρίπολη ξεχώρισε αποσπώντας συνολικά πέντε βραβεία από τις έξι συμμετοχές που υπέβαλε.

Η σημαντικότερη διάκριση ήταν το GOLD βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνική Συνοχή & Βιώσιμη Ανάπτυξη (Social Cohesion and Sustainable Development)» για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε οκτώ υποψηφιότητες.

