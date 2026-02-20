Το «σιδερένιο έγκλημα» της Αργολίδας γίνεται θέμα κοινοβουλευτικού ελέγχου

Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του εντύπου «Αναγνώστη Πελοποννήσου» για το λεγόμενο «σιδερένιο έγκλημα» στην Αργολίδα και τις σοβαρές δημογραφικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις από την έλλειψη τρένου, πέρασε από τις σελίδες της εφημερίδας στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων.

Με αφορμή το εκτενές δημοσίευμα που ανέδειξε την εγκατάλειψη του ανακαινισμένου σιδηροδρομικού δικτύου, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Γαβρήλος, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θέτοντας ευθέως ζήτημα αξιοποίησης της επένδυσης των 135 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για το ρεπορτάζ και την ερώτηση στη βουλή, που βασίζονται στην ανάλυση του ΙΔΕΜ, η οποία τεκμηριώνει ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου αποτελεί αναγκαιότητα για την ενίσχυση της «ισχνότατης δημογραφικής ανθεκτικότητας» της Αργολίδας.