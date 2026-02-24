Ναύπλιο: Μη πόσιμο προσωρινά το νερό σε μεγάλο μέρος του Δήμου

Αυξημένες τιμές σε παραμέτρους θολότητας και χρώματος καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο νερό ύδρευσης που προέρχεται από τις πηγές της Λέρνης, εξαιτίας των συχνών και έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στον Δήμο Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΝ, κατόπιν δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων, οι τιμές θολότητας και χρώματος εμφανίζονται ελαφρώς υψηλότερες από τις συνήθεις μετρούμενες στο δίκτυο. Όπως επισημαίνεται, για τις συγκεκριμένες παραμέτρους δεν προβλέπονται ανώτατα επιτρεπτά όρια από τη νομοθεσία, αλλά γίνεται αναφορά σε «μη αξιόλογη μεταβολή και αποδοχή από τον καταναλωτή».

