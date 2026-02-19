Ανδριανός από Άργος: Η Αργολίδα στο επίκεντρο των έργων

Το απόγευμα της Τετάρτης, η αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Άργους – Μυκηνών γέμισε από στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, σε μια εκδήλωση που είχε τη μορφή πολιτικής συγκέντρωσης. Ο Γιάννης Ανδριανός, παίζοντας «εντός έδρας», δεν περιορίστηκε σε τυπικές ευχές, αλλά ξεδίπλωσε μια ατζέντα διεκδικήσεων και υλοποιημένων δεσμεύσεων για την Αργολίδα, δίνοντας το σύνθημα για τη μάχη που έρχεται.

Η παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, ως κεντρικού ομιλητή, έδωσε τον απαραίτητο κυβερνητικό τόνο, όμως ήταν η παρέμβαση του Γιάννη Ανδριανού που εστίασε στην «καρδιά» των τοπικών ζητημάτων.

Διαβάστε περισσότερα για την ομιλία του Γιάννη Ανδριανού, που ολοκληρώθηκε με έναν ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό. Ο κ. Ανδριανός κάλεσε τα στελέχη της ΔΗΜ.Τ.Ο. να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, προβάλλοντας το κυβερνητικό έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη.