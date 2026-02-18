«Αδελφές» πόλεις Ναύπλιο και Μεσολόγγι

Στην επίσημη έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού, που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Ορφανός, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του 1826 (1826–2026).

Ο Δήμος Ναυπλιέων συμμετέχει ενεργά στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης πόλεων με έντονο ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα. Το Ναύπλιο, ως πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και τόπος καθοριστικών ιστορικών εξελίξεων, έχει διαχρονικά συνδεθεί με τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας και τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Διαβάστε περισσότερα για την δημιουργία ενός Διεθνούς Δικτύου Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού, που συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα εξωστρέφειας, συνεργασίας και πολιτιστικής διπλωματίας.