Θάλασσα και φερτά υλικά «έπνιξαν» την παραλία της Νέας Κίου

Αντιμέτωποι με ένα γνώριμο, αλλά πάντα επικίνδυνο φαινόμενο βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί στη Νέα Κίο. Η έντονη θαλασσοταραχή και τα μεγάλα κύματα που «χτύπησαν» την ακτογραμμή στην Αργολίδα είχαν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει στον δρόμο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Τα κύματα κάλυψαν πλήρως το οδόστρωμα, δημιουργώντας μεγάλες λίμνες με θαλασσινό νερό που καθιστούν το πέρασμα ριψοκίνδυνο για τα χαμηλά αυτοκίνητα. Οι εικόνες με τα οχήματα να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα νερά και τις πέτρες αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου.

