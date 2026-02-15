Όλα έτοιμα για το Classic Endurance 2026

Χωρίς αμφιβολία ο δυσκολότερος αγώνας «αντοχής και ακρίβειας» (regularity) της Λέσχης. Γίνεται κάθε χρόνο το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας ή το Μάρτιο και συγκεντρώνει δεκάδες συμμετοχές, με πιστοποιημένες κλασικές μοτοσικλέτες, τουλάχιστον 30 ετών. Είναι κάθε φορά μια σκληρή δοκιμασία για αναβάτες και μοτοσικλέτες, αφού αντιμετωπίζονται όλα τα πιθανά καιρικά φαινόμενα: βροχή, χιόνι, ακόμα και πάγο.

Φέτος ακολουθείται μια πορεία κοντά στα 900 χιλιόμετρα σε μοναδικές χειμωνιάτικες διαδρομές, σε ορεινούς όγκους και παραλιακούς δρόμους της Πελοποννήσου. Ένα ράλι για αυτούς που απολαμβάνουν τη διαδρομή, που αγνοούν τις δυσκολίες, που ξέρουν να περνούν καλά με τη μοτοσικλέτα τους και την καλή παρέα!

Εκκίνηση και πρώτη ημέρα

Η εκδήλωση ξεκινά από τον Ασπρόπυργο το Σάββατο 21/2. Μέσω παλαιάς Εθνικής Οδού κινείται για Κόρινθο και από Χιλιομόδι προς Σκοτεινή, με ανασυγκρότηση στο Λεβίδι. Συνέχεια προς Βυτίνα, Αρχαία Ολυμπία, Κρέστενα, Ζαχάρω, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, για να καταλήξει στην Πύλο, όπου τελειώνει η 1η μέρα.

Δεύτερη ημέρα

H 2η μέρα, η Κυριακή, είναι ένα οδοιπορικό σε όλο το μεσσηνιακό πόδι με ορμητήριο την Πύλο. Περνά από τα χωριά Πύλα, Χανδρινός, Καλοχώρι, Πεταλίδι, Αγνάντιο, στέκεται για λίγο στο πάρκο ελληνικής επανάστασης και συνεχίζει από Ευαγγελισμό για Φοινικούντα, Χαροκοπιό, φτάνει Κορώνη για μια στάση, πάει Μεθώνη και επιστρέφει στην Πύλο.

Τρίτη ημέρα

Η 3η μέρα, η Δευτέρα 23/2 είναι δρόμος επιστροφής που πάει από Κορυφάσι, Καζάρμα, Μεσσήνη, Καλαμάτα, περνά τον Ταΰγετο για Σπάρτη και από κει προς Τεγέα, στέκεται για λίγο στο Παράλιο Άστρος και μέσα από το Άργος θα βρει την παλιά εθνική μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο, όπου και τερματίζει.

Στον αγώνα συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με κλασικές πιστοποιημένες ή υπό πιστοποίηση μοτοσικλέτες, δηλαδή μοτοσικλέτες κατασκευασμένες μέχρι τις 31-12-1995. Τη διαδρομή μπορούν να ακολουθήσουν μέλη ή φίλοι της Λέσχης, με μη πιστοποιημένη ή σύγχρονη μοτοσικλέτα, ως συνοδοί.

Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα. Επίσης ,θα απονεμηθεί κύπελλο στην παλαιότερη μοτοσικλέτα. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ώρα 22:00, στη γραμματεία της Λέσχης! Χορηγός: Μετσόβιον – τυροκομείο Μπούμπας