Αργολίδα: Νέα τηλεφωνική απάτη με «δόλωμα» το αφορολόγητο πετρέλαιο

Στο στόχαστρο απατεώνων έχουν μπει τις τελευταίες ημέρες αγρότες της τοπικής κοινωνίας, με τον Αγροτικό Σύλλογο Αργολίδας να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση για την προστασία των μελών του. Πρόκειται για μια νέα, καλοστημένη τηλεφωνική απάτη σε βάρος αγροτών, η οποία χρησιμοποιεί ως δέλεαρ την πώληση καυσίμων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Διαβάστε περισσότερα για τον επιτήδειο, που παρουσιάζεται ψευδώς ως «ψαράς» και ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του πλεόνασμα από αφορολόγητο πετρέλαιο, το οποίο διαθέτει δήθεν προς άμεση πώληση σε τιμή ευκαιρίας.