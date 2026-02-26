Ναύπλιο: Γεμάτα τα σοκάκια από τους επιβάτες του Viking Vesta

Ξεχωριστή τουριστική κίνηση κατέγραψε σήμερα το πρωί το Ναύπλιο, με την άφιξη του εντυπωσιακού κρουαζιερόπλοιου Viking Vesta. Το υπερσύγχρονο πλοίο αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται με λάντζες και να κατευθύνονται προς το ιστορικό κέντρο της πόλης. Από νωρίς, τα γραφικά σοκάκια και η Πλατεία Συντάγματος γέμισαν με τουρίστες που απόλαυσαν τον ηλιόλουστο καιρό, την αρχιτεκτονική και την τοπική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα για τους εκατοντάδες επισκέπτες που κινούνται σε καταστήματα, καφέ και αρχαιολογικούς χώρους.