Άργος: Παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ και εξαπάτησαν γυναίκα

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 64 και 65 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο Άργος αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, για υπόθεση απάτης σε βάρος γυναίκας.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι δύο άνδρες προσέγγισαν ημεδαπή γυναίκα παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή. Συγκεκριμένα, παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, επικαλούμενοι υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της.

Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνει άμεσος έλεγχος για την αποφυγή κινδύνου, κατάφεραν να την πείσουν και να αποσπάσουν χρηματικό ποσό, χρυσαφικά καθώς και διάφορα αντικείμενα αξίας.

