Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Kids Save Lives δημιουργούν τον Χάρτη Απινιδωτών

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική της για την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας συντονισμένης πρωτοβουλίας με κεντρικό στόχο τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενός ολοκληρωμένου και διαρκώς επικαιροποιημένου συστήματος καταγραφής και αξιοποίησης των διαθέσιμων απινιδωτών (AED) σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα για την πρωτοβουλία που επενδύει σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρότυπο δίκτυο πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης.