Ευάγγελος Βενιζέλος: «Χρειάζεται νέα εθνική στρατηγική για τα ελληνοτουρκικά»

Ο καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά το κλείσιμο του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα με θέμα «Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν; - Μια συζήτηση για το μέλλον», άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, η Ελλάδα προσεγγίζει κρίσιμα πολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα, τονίζοντας την ανάγκη για ρεαλισμό, ειλικρίνεια και απομάκρυνση από στερεοτυπικές αντιλήψεις.



Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι σε πολλά θέματα η χώρα παραμένει «εγκλωβισμένη στο παρελθόν», το οποίο, όπως σημείωσε, έχει παρεισφρήσει στο παρόν και επηρεάζει ακόμη και τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Παράλληλα χαρακτήρισε το διεθνές περιβάλλον «αβέβαιο, ολισθηρό και επικίνδυνο», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το λεγόμενο «σύνδρομο Ζυρίχης–Λονδίνου», που, κατά την άποψή του, διαμορφώνει υποδόρια τη στάση όλων των κυβερνήσεων από το 1974 έως σήμερα.



Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, έκανε λόγο για «θεωρία των επεισοδίων» που, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε σταδιακές διολισθήσεις, επισημαίνοντας ότι ενώ η χώρα διακηρύσσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν προχωρά σε συγκεκριμένα βήματα όπως η επέκταση χωρικών υδάτων ή η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Τόνισε ότι απαιτείται μια πιο δημιουργική και συνεκτική εθνική στρατηγική, με ξεκάθαρους στόχους και όχι αναμονή της «κατάλληλης στιγμής».



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να περιμένει παθητικά τις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώνει ενεργητικά, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, ιδιαίτερα ενόψει πιθανών εξελίξεων στην τουρκική πολιτική και νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες.



Σε ό,τι αφορά το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική συνταγματικής αναθεώρησης λόγω έλλειψης ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού κοινωνικού συμβολαίου, που θα ενισχύει την παραγωγή πλούτου και τη βιώσιμη ανάπτυξη, πέρα από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις.



Τέλος, σημείωσε ότι το αίσθημα ασφάλειας της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναμονή εξωτερικών πρωτοβουλιών, αλλά απαιτεί «επιχειρησιακή εθνική στρατηγική» και προληπτικό σχεδιασμό, ώστε να αποφεύγονται δυσμενείς εξελίξεις πριν αυτές εκδηλωθούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ