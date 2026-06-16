Εύβοια: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο - Συμμαθητές βιντεοσκοπούσαν και ζητωκραύγαζαν

Ακόμα ένα βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην χώρα μας, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Η συμπλοκή μεταξύ μαθητριών έγινε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα δύο κορίτσια ξεκινούν να λογομαχούν με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Οι μαθήτριες ξεκινούν να χτυπούν με μανία η μία την άλλη, ανταλλάσσουν κλωτσιές και εκτοξεύουν ύβρεις. Και όλα αυτά μπροστά στα ματιά δεκάδων συμμαθητών τους που επιδοκιμάζουν τη συμπλοκή και τραβούν βίντεο.



Τη στιγμή μάλιστα που η μία κοπέλα χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται χτυπήματα και από άλλους μαθητές.