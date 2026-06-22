Εύβοια: Μεγάλη συγκέντρωση μεδουσών σε δημοφιλή παραλία

Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη παρουσία μεδουσών που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή της Δάφνης, λίγο έξω από τη Χαλκίδα, με εικόνες από το σημείο να καταγράφουν μεγάλο αριθμό τους μέσα στη θάλασσα.



Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων ψαροντουφεκάδων, οι μέδουσες εντοπίζονται κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη και όχι κοντά στην ακτογραμμή, γεγονός που μέχρι στιγμής περιορίζει τον κίνδυνο άμεσης επαφής με τους λουόμενους. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς η συγκέντρωσή τους θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένη για την εποχή, σύμφωνα με το evima.



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα κατά τους θερινούς μήνες και συνδέονται με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού, οι μεταβολές στα θαλάσσια ρεύματα και η αυξημένη παρουσία πλαγκτού, που αποτελεί βασική πηγή τροφής για τις μέδουσες.



Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά τσιμπημάτων στην περιοχή της Δάφνης, οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά όσοι επιλέγουν να κολυμπούν σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή ή να δραστηριοποιούνται σε βαθύτερα νερά.



Οι τοπικοί φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η κατανομή των μεδουσών μπορεί να αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, την ένταση των ανέμων και την κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων. Για την ώρα, η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο η επαγρύπνηση κρίνεται απαραίτητη ενόψει της αυξημένης επισκεψιμότητας των παραλιών της περιοχής.