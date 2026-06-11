«Έκλαιγα, πονούσα, έκανα διαθήκη»: 59χρονη περιγράφει εφιάλτη 18 μηνών για καρκίνο που δεν είχε

Μια συγκλονιστική ιστορία λανθασμένης ιατρικής διάγνωσης έχει έρθει στο φως, με μια 59χρονη γυναίκα να καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε βαριές χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες για καρκίνο που τελικά δεν είχε ποτέ.



Η γυναίκα, περιγράφει πως για περίπου 18 μήνες βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη, καθώς ενημερώθηκε ότι πάσχει από επιθετική κακοήθεια με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής. Όπως αναφέρει, υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων, ενώ πέρασε από αλλεπάλληλες εξετάσεις και επεμβάσεις, με έντονη ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση.



«Ήμουν μέσα στα χειρουργεία, μέσα στις εξετάσεις, μου έπαιρναν δείγματα, έκλαιγα, πονούσα, έκανα τη διαθήκη μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, μιλώντας για την περίοδο όπου, όπως λέει, είχε ενημερωθεί ότι θα ζούσε το πολύ 18 μήνες.



Ωστόσο, όταν ο όγκος που είχε αφαιρεθεί εξετάστηκε εκ νέου, δεν εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα. Ακολούθησε περαιτέρω διερεύνηση του ιστολογικού υλικού, όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, διαπιστώθηκε με τη συνδρομή εισαγγελικής παραγγελίας και εξετάσεων DNA ότι το δείγμα που είχε οδηγήσει στη διάγνωση ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Λανθασμένο αποτέλεσμα βιοψίας

Η 59χρονη υποστηρίζει ότι ουσιαστικά της αποδόθηκε λανθασμένα ένα θετικό αποτέλεσμα βιοψίας που δεν ήταν δικό της, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε βαριές και μη αναγκαίες ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα μια άλλη γυναίκα ενδέχεται να έλαβε λανθασμένα αρνητικό αποτέλεσμα.



Η ίδια δηλώνει ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του διαγνωστικού κέντρου, ενώ τονίζει πως δεν γνωρίζει την ταυτότητα της άλλης γυναίκας, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκφράζοντας την ελπίδα να τη συναντήσει στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.



«Έχω μπει στη διαδικασία να μην πιστεύω τίποτα», σημειώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που συνεχίζει να βιώνει μετά την περιπέτεια της υγείας της.