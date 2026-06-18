Πρωτεΐνες στο αίμα προβλέπουν Αλτσχάιμερ, καρκίνο και πρόωρο θάνατο

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η γήρανση δεν είναι μια ενιαία διαδικασία για όλο το σώμα, αλλά εξελίσσεται διαφορετικά σε κάθε τύπο κυττάρων. Εξετάζοντας χιλιάδες πρωτεΐνες στο αίμα περισσότερων από 60.000 ανθρώπων, οι ερευνητές κατάφεραν να «διαβάσουν» τη βιολογική ηλικία πάνω από 40 διαφορετικών κυτταρικών ομάδων, αποκαλύπτοντας ποια κύτταρα γερνούν πιο γρήγορα και πώς αυτό συνδέεται με ασθένειες και θνησιμότητα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, βασίστηκε σε δείγματα αίματος από μεγάλες βάσεις δεδομένων όπως το UK Biobank και διεθνή δίκτυα ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μηχανική μάθηση για να συνδέσουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες του αίματος με την «ηλικία» διαφορετικών κυττάρων, όπως νευρώνες, ανοσοκύτταρα, μυϊκά κύτταρα και κύτταρα των πνευμόνων.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν πάνω από 7.000 πρωτεΐνες στο αίμα και τις συνέδεσαν με δεδομένα από τη «μοριακή ταυτότητα» των κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν μοντέλα που μπορούσαν να εκτιμήσουν τη βιολογική ηλικία κάθε κυτταρικού τύπου σε έναν άνθρωπο.

Στη συνέχεια, υπολόγισαν τη διαφορά ανάμεσα στη βιολογική και τη χρονολογική ηλικία ενός κυττάρου. Όταν ένα κύτταρο εμφανίζεται «γέρικο» σε σχέση με την πραγματική ηλικία του ανθρώπου, αυτό θεωρήθηκε ένδειξη επιταχυνόμενης γήρανσης.

Τα δεδομένα επιβεβαιώθηκαν σε τρεις μεγάλες ανεξάρτητες ομάδες πληθυσμού και συνδυάστηκαν με παρακολούθηση έως και 15 ετών για εμφάνιση ασθενειών και θνησιμότητα.

Η γήρανση δεν είναι ίδια για όλα τα κύτταρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι ότι η γήρανση δεν συμβαίνει ομοιόμορφα. Περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους είχε επιταχυνόμενη γήρανση μόνο σε έναν τύπο κυττάρων, ενώ ένα μικρό ποσοστό εμφάνιζε «γενικευμένη» επιτάχυνση σε πολλά διαφορετικά συστήματα του σώματος. Για παράδειγμα, ορισμένα κύτταρα, όπως οι νευρώνες και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, έτειναν να γερνούν πιο έντονα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Άλλα, όπως κύτταρα του εντέρου και του αναπνευστικού, εμφάνιζαν πρώιμη γήρανση ήδη από τη μέση ηλικία. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει διαφορετικές «ευπάθειες» του σώματος, ανάλογα με το όργανο και τον χρόνο εμφάνισης ασθενειών.

Τρόπος ζωής και γονίδια επηρεάζουν τη γήρανση

Η μελέτη έδειξε ότι παράγοντες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η άσκηση και ο ύπνος συνδέονται άμεσα με τη βιολογική ηλικία των κυττάρων. Άτομα με υγιεινό τρόπο ζωής είχαν συνολικά πιο «νεανικά» κυτταρικά προφίλ, ενώ όσοι κάπνιζαν και είχαν αυξημένο βάρος εμφάνιζαν επιταχυνόμενη γήρανση σε πολλά συστήματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος των γονιδίων. Για παράδειγμα, το γονίδιο APOE, γνωστό για τη σχέση του με τη νόσο Αλτσχάιμερ, επηρεάζει διαφορετικά τα κύτταρα: σε ορισμένους ανθρώπους επιταχύνει τη γήρανση στον εγκέφαλο αλλά όχι στο ανοσοποιητικό, και το αντίστροφο ανάλογα με τον τύπο του.

Σύνδεση με ασθένειες

Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η ισχυρή σύνδεση μεταξύ «γερασμένων» κυττάρων και συγκεκριμένων ασθενειών. Για παράδειγμα, η επιταχυνόμενη γήρανση των μυϊκών κυττάρων συνδέθηκε έντονα με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής της. Αντίστοιχα, η γήρανση των κυττάρων του εγκεφάλου, ειδικά των αστροκυττάρων, συνδέθηκε στενά με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Στον καρκίνο του πνεύμονα, η γήρανση των κυττάρων του αναπνευστικού συστήματος ενίσχυσε τον κίνδυνο ακόμη και περισσότερο από το κάπνισμα μόνο του. Παράλληλα, η γήρανση των ανοσοκυττάρων συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο λεμφώματος.

Προβλέψεις για μελλοντικές ασθένειες και θάνατο

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι κυτταρικές «υπογραφές γήρανσης» μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές ασθένειες χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Άτομα με «γερασμένα» αστροκύτταρα είχαν έως και 12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ. Όσοι είχαν πολλούς διαφορετικούς τύπους κυττάρων που γερνούσαν ταυτόχρονα είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Αντίθετα, άτομα με «νεανικά» ανοσοποιητικά ή νευρικά κύτταρα είχαν καλύτερη επιβίωση και χαμηλότερο κίνδυνο ασθενειών.

Ένα νέο «σκορ γήρανσης» για το σώμα

Με βάση όλα τα δεδομένα, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν συνολικό «δείκτη πολυκυτταρικής γήρανσης», ο οποίος συνδυάζει πληροφορίες από πολλά διαφορετικά κύτταρα. Αυτός ο δείκτης κατάφερε να ξεχωρίσει άτομα υψηλού και χαμηλού κινδύνου θανάτου με μεγάλη ακρίβεια, ακόμη και σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Η μελέτη προτείνει μια νέα εικόνα για τη γήρανση: δεν είναι ένα ενιαίο βιολογικό ρολόι, αλλά πολλά διαφορετικά «ρολόγια» που τρέχουν με διαφορετικές ταχύτητες μέσα στο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον οι γιατροί ίσως μπορούν να εντοπίζουν ποια συγκεκριμένα συστήματα γερνούν πιο γρήγορα σε κάθε άνθρωπο και να στοχεύουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις πριν εμφανιστεί νόσος. Παρότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μέθοδος βασίζεται σε έμμεσες μετρήσεις από το αίμα και χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση σε πιο νεαρούς και πιο διαφορετικούς πληθυσμούς.