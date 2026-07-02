Γήρανση: Επιστήμονες εντόπισαν βασικό μηχανισμό και πώς να τον αντιστρέψουν με τη διατροφή

Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων (των «εργοστασίων» ενέργειας των κυττάρων) είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της γήρανσης και οφείλεται σε γενετικές βλάβες που συσσωρεύονται στα κύτταρα. Μέχρι τώρα ωστόσο δεν ήταν κατανοητοί όλοι οι μηχανισμοί που συντελούν σε αυτή και το βασικό ερώτημα ποιες ακριβώς αλλαγές προκαλούν τη γήρανση ήταν αναπάντητο. Με αυτό το ερώτημα ως αφετηρία ερευνητές από διάφορες χώρες επιχείρησαν να εντοπίσουν τους παράγοντες που είναι αναστρέψιμοι, ρίχνοντας φως στις αιτίες του φαινομένου.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Communications περιγράφει έναν υποτιμημένο μηχανισμό που φαίνεται να οδηγεί τη φυσιολογική γήρανση των μιτοχονδρίων. Οι ερευνητές δείχνουν ότι η μείωση της παραγωγής μιας βασικής ουσίας, της φωσφατιδυλοχολίνης (phosphatidylcholine – PC), μπορεί να πυροδοτεί τη σταδιακή «δυσλειτουργία» των μιτοχονδρίων με την ηλικία. Ακόμη πιο ενδιαφέρον, αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να είναι αναστρέψιμος μέσω διατροφικών παρεμβάσεων, τουλάχιστον σε πειραματόζωα.

Η έρευνα συνδυάζει πειράματα σε σκουλήκια (Caenorhabditis elegans), αναλύσεις σε ανθρώπινα δεδομένα και κυτταρικά μοντέλα, σύγχρονες τεχνικές όπως πρωτεομική και λιπιδιομική ανάλυση. Στόχος ήταν να εντοπιστούν όχι μόνο οι συνέπειες της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας, αλλά και οι «φυσικές» αιτίες της, δηλαδή οι ακριβείς αλλαγές στο DNA των κυττάρων

Οι αλλαγές στα μιτοχόνδρια

Οι ερευνητές μελέτησαν την εξέλιξη χιλιάδων πρωτεϊνών σε διαφορετικά στάδια ζωής των οργανισμών και βρήκαν ότι τα πρώτα σημάδια γήρανσης σχετίζονται με διαδικασίες όπως η ρύθμιση του RNA και οι μεταβολές λόγω στρες, ενώ οι μεγάλες αλλαγές στον μεταβολισμό και τα μιτοχόνδρια εμφανίζονται αργότερα. Με απλά λόγια, το κύτταρο φαίνεται να «αντέχει» για μεγάλα διαστήματα, αλλά στη μέση και ύστερη ηλικία χάνει σταδιακά τη μεταβολική του «ευελιξία». Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η μιτοχονδριακή φθορά δεν είναι από τα πρώτα γεγονότα της γήρανσης, αλλά ένα καθοριστικό στάδιο μιας μακράς πορείας.

Το κρίσιμο μόριο SAMS-1

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά ένα ένζυμο που ονομάζεται SAMS-1. Αυτό συμμετέχει στην παραγωγή της ουσίας S-αδενοσυλομεθειονίνη (SAM), η οποία λειτουργεί ως «δότη μεθυλίων» και εμπλέκεται σε πολλές βασικές κυτταρικές διεργασίες, όπως η ρύθμιση των γονιδίων και η παραγωγή λιπιδίων. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι η ποσότητα του SAMS-1 μειώνεται με την ηλικία, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε ζώα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχουν ήδη ελαττωματικά μιτοχόνδρια. Όταν το γονίδιο SAMS-1 απενεργοποιήθηκε πειραματικά, το αποτέλεσμα ήταν παράδοξο: στα φυσιολογικά ζώα αυξήθηκε η διάρκεια ζωής, αλλά στα μεγαλύτερα μεταλλαγμένα ζώα μειώθηκε. Αυτό δείχνει ότι το SAMS-1 μπορεί να είναι ωφέλιμο ή επιβλαβές ανάλογα με την κατάσταση των μιτοχονδρίων.

Όταν καταρρέει το «δίκτυο» των μιτοχονδρίων

Η μείωση του SAMS-1 δεν επηρεάζει μόνο τη βιοχημεία, αλλά και τη δομή των μιτοχονδρίων. Τα πειράματα έδειξαν ότι όταν το γονίδιο αυτό απενεργοποιείται, τα μιτοχόνδρια χάνουν τη φυσιολογική τους μορφή. Αυτή η αλλαγή συνοδεύεται από ενεργοποίηση ενός κυτταρικού «συναγερμού», γνωστού ως μιτοχονδριακή απόκριση στο στρες, ένδειξη ότι τα κύτταρα αντιλαμβάνονται δυσλειτουργία. Ταυτόχρονα, η συνολική παραγωγή ενέργειας μειώνεται. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το πρόβλημα σχετίζεται με τη φωσφατιδυλοχολίνη (PC), ένα βασικό συστατικό των μεμβρανών των μιτοχονδρίων που βοηθά στη διατήρηση της ευελιξίας τους και της λειτουργικότητάς τους.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη γήρανση

Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι η φυσιολογική γήρανση των μιτοχονδρίων συνδέεται στενά με τη σταδιακή μείωση της παραγωγής φωσφατιδυλοχολίνης. Αυτό οδηγεί σε αποσταθεροποίηση των μιτοχονδριακών μεμβρανών, πτώση της ενεργειακής απόδοσης και ευρύτερη μεταβολική δυσλειτουργία. Σε πειραματικά μοντέλα, η ενίσχυση της PC – είτε μέσω συμπληρωμάτων είτε μέσω χολίνης – βελτίωσε τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και αύξησε την ανθεκτικότητα των κυττάρων στο στρες.

Αν και τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από οργανισμούς όπως τα σκουλήκια και από κυτταρικές καλλιέργειες, οι ερευνητές σημειώνουν ότι παρόμοιες μεταβολικές αλλαγές παρατηρούνται και στον άνθρωπο με την ηλικία. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν όχι απλώς στα συμπτώματα της γήρανσης, αλλά σε έναν από τους βασικούς βιολογικούς της μηχανισμούς.