Οι άντρες ζουν και πεθαίνουν γρήγορα και τώρα ξέρουμε γιατί

Μια νέα μελέτη σε ένα μικρό ψάρι αποκαλύπτει ότι ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το vgll3, μπορεί να καθορίζει ταυτόχρονα το πόσο γρήγορα μεγαλώνει ένας οργανισμός, πότε φτάνει στην αναπαραγωγική ωριμότητα και πόσο ζει. Το εύρημα ενισχύει μια παλιά αλλά δύσκολα αποδείξιμη θεωρία της βιολογίας της γήρανσης, σύμφωνα με την οποία ορισμένα γονίδια «ευνοούν» την πρώιμη ζωή, αλλά μπορεί να έχουν αρνητικό κόστος αργότερα στη ζωή (π.χ. γήρανση, ασθένειες).

Το γονίδιο που επηρεάζει ανάπτυξη και εφηβεία

Το vgll3 έχει ήδη συνδεθεί σε ανθρώπους και σολομούς με τη χρονική στιγμή της εφηβείας, όμως ο ακριβής μηχανισμός του δεν ήταν ξεκάθαρος. Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες το τροποποίησαν γενετικά στο αφρικανικό killifish (ένα από τα πιο βραχύβια σπονδυλωτά ζώα, που ωριμάζει σε λίγες εβδομάδες και ζει μόλις λίγους μήνες) και παρατήρησαν σημαντικές αλλαγές. Όταν το γονίδιο απενεργοποιήθηκε ή μειώθηκε η λειτουργία του, τα αρσενικά ψάρια μεγάλωναν πιο γρήγορα και έμπαιναν νωρίτερα στη σεξουαλική ωριμότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η επίδραση εξαρτιόταν από τη «δόση» του γονιδίου, δηλαδή πόσο από τη λειτουργία του είχε χαθεί. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι το vgll3 δεν δρα απλώς σαν διακόπτης «on/off», αλλά λειτουργεί πιο λεπτά, ρυθμίζοντας την ένταση της ανάπτυξης και της ωρίμανσης.

Σε κυτταρικό επίπεδο, οι αλλαγές ήταν εξίσου εντυπωσιακές. Τα κύτταρα από τα τροποποιημένα ψάρια πολλαπλασιάζονταν πιο γρήγορα, ειδικά εκείνα που σχετίζονται με τους ιστούς αναπαραγωγής και το έντερο. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη «δραστηριότητα» σε διαδικασίες που σχετίζονται με την επιδιόρθωση του DNA. Όμως αυτή η αυξημένη δραστηριότητα δεν ήταν πάντα θετική: τα κύτταρα έδειχναν επίσης περισσότερα σημάδια κυτταρικής φθοράς μετά από βλάβες. Με απλά λόγια, το σώμα «δουλεύει πιο γρήγορα», αλλά φαίνεται να φθείρεται και πιο εύκολα.

Ένα παράδοξο: γρήγορη ανάπτυξη αλλά μικρότερη ζωή

Στα ενήλικα ψάρια, η επιτάχυνση της ανάπτυξης συνοδεύτηκε από πιο έντονη αναπαραγωγική ωρίμανση. Τα αρσενικά έφταναν νωρίτερα σε πλήρη γονιμότητα και είχαν μεγαλύτερη δραστηριότητα στους αναπαραγωγικούς ιστούς. Όμως αυτό το «πλεονέκτημα» είχε κόστος. Τα ψάρια με μειωμένη λειτουργία του vgll3 ζούσαν λιγότερο, ιδιαίτερα τα αρσενικά. Με την ηλικία, εμφανίστηκαν και πιο σοβαρά προβλήματα: ορισμένα αρσενικά ανέπτυξαν αλλοιώσεις στο χρώμα και στη χρωστική του πτερυγίου, που οι επιστήμονες τα συνέδεσαν με μορφές καρκίνου του δέρματος.

Από το εργαστήριο στον καρκίνο

Για να ελέγξουν αν αυτές οι αλλοιώσεις ήταν πραγματικά καρκινικές, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κύτταρα από την περιοχή και τα μεταμόσχευσαν σε ειδικά ψάρια με αδύναμο ανοσοποιητικό. Τότε αυτά τα κύτταρα αναπτύχθηκαν επιθετικά και εξαπλώθηκαν σε ιστούς, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για όγκους, ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν ή να επεκταθούν. Αυτό δείχνει ότι η αλλαγή στο vgll3 δεν επηρεάζει μόνο την ανάπτυξη, αλλά μπορεί να αυξάνει και την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου με την ηλικία.

Το γονίδιο vgll3 δεν είναι σημαντικό μόνο στα ψάρια. Έχει συνδεθεί και σε ανθρώπους με την εφηβεία, τις ορμόνες, το σωματικό βάρος και ακόμη και τον κίνδυνο καρκίνου. Η νέα μελέτη δείχνει ότι πιθανότατα πρόκειται για έναν «ρυθμιστή ισορροπίας»: από τη μία πλευρά επιταχύνει την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή, από την άλλη αυξάνει τις πιθανότητες φθοράς και ασθενειών σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό συνδέεται με τη θεωρία της «ανταγωνιστικής πλειοτροπίας», σύμφωνα με την οποία κάποια γονίδια έχουν θετική επίδραση νωρίς στη ζωή, αλλά αρνητική αργότερα.

Γιατί η φύση θα επέλεγε κάτι τέτοιο;

Η απάντηση βρίσκεται στην εξέλιξη. Στη φύση, η αναπαραγωγή σε νεαρή ηλικία είναι πολύ πιο σημαντική από την επιβίωση στα γηρατειά. Για ένα είδος όπως το killifish, που ζει σε εποχιακές λίμνες που συχνά στερεύουν γρήγορα, το να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι κρίσιμο για την επιβίωση του είδους. Έτσι, ένα γονίδιο που επιταχύνει την ωρίμανση μπορεί να «κερδίζει» εξελικτικά, ακόμη κι αν μειώνει τη διάρκεια ζωής.

Συνολικά, οι ερευνητές προτείνουν ότι το vgll3 λειτουργεί σαν βασικός ρυθμιστής της ζωής στους σπονδυλωτούς οργανισμούς: καθορίζει πόσο γρήγορα μεγαλώνει ένα ζώο, πότε γίνεται αναπαραγωγικά έτοιμο και πόσο αντέχει στη φθορά του χρόνου. Η μελέτη δεν απαντά οριστικά στο αν το ίδιο μοτίβο ισχύει ακριβώς και στον άνθρωπο, αλλά δείχνει ότι πρόκειται για έναν εξελικτικά συντηρημένο μηχανισμό που πιθανόν επηρεάζει πολλά είδη.