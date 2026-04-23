Φαίη Ξυλά: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου ο γάμος, ούτε το ενδεχόμενο κι άλλου παιδιού»

Η Φαίη Ξυλά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για τη σχέση που έχει με τον γιο της και αποκάλυψε πως δεν πρόκειται να του κρύψει την προσωπική της ζωή. «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου ο γάμος, δεν ξέρω η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Ούτε το ενδεχόμενο κι άλλου παιδιού είναι κάτι που το σκέφτομαι. Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή, αλλά στη σκέψη μου δεν υπάρχει.

Φυσικά και έχω σκεφτεί πώς θα πω στον γιο μου αν έχω κάποιον σύντροφο, φυσικά και συζητάω με τον γιο μου και γι’ αυτό το κομμάτι. Γιατί θέλω να ξέρει ότι η μαμά του και ο μπαμπάς του δεν είναι μόνο γονείς, είναι και άνθρωποι και μπορεί να έχουν έναν σύντροφο. Θέλω να διαχωρίζει τα πράγματα και να μην σκέφτεται ότι μπορεί να επηρεάσει την σχέση που έχουμε μαζί του εγώ και ο μπαμπάς του. Οπότε είναι κάτι που το συζητάμε ούτως ή άλλως».

«Συμφωνούμε δια της διαφωνίας»

«Ο γιος μου θα γίνει 11 ετών τον Αύγουστο. Πηγαίνει Πέμπτη Δημοτικού, έχουμε δηλαδή αρχίσει και μπαίνουμε στην εφηβεία. Τα λέμε πολύ όμορφα, έχουμε μία πολύ ωραία, ιδιαίτερη και έντονη σχέση πολλές φορές. Διαφωνούμε συνέχεια. Συμφωνούμε δια της διαφωνίας, αλλά είμαστε πολύ δεμένοι με τον Παρούλη μου. Όσο μεγαλώνει είναι και πιο ωραία γιατί συνεννοούμαστε, συζητάμε πάρα πολύ μερικές φορές. Τα πάει πολύ καλά και με τον μπαμπά του».