Φλωρίδης: Η Ελληνική Δικαιοσύνη με οδηγό τον νέο Δικαστικό Χάρτη φέρνει σημαντικά αποτελέσματα

«Η Δικαιοσύνη αποκτά μεγαλύτερο κύρος και περισσότερα μέσα για να επιτελέσει το ρόλο της. Οι φωνές που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο είναι αυτές που θέλουν να υποκαταστήσει το ψέμα την αλήθεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον θόρυβο να καλύψει την πραγματικότητα των αλλαγών», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ετήσια απολογιστική εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Η Ελληνική Δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Οι μεγάλες αλλαγές στη Δικαιοσύνη έγιναν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία αμφισβήτησης της ίδιας της δικαστικής εξουσίας από δυνάμεις που την ταυτίζουν σκόπιμα με την εκτελεστική εξουσία αλλά σε πείσμα κάθε άδικης κριτικής και αντιξοότητας η Δικαιοσύνη προχώρησε μεταρρυθμίζοντας και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της και την ταχύτητά της στην απονομή του δικαίου».

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την καθοριστική στήριξη του Πρωθυπουργού και τόνισε ότι «Η Δικαιοσύνη υφίσταται κριτική για ανεπάρκειες. Δικαίως για το μέρος που της αναλογεί. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Όμως υπάρχουν εκείνοι που επιχειρούν να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη σε μία ακατανόητη συνωμοσιολογία. Αυτό την αδικεί κατάφορα. Συνιστά ένα τεράστιο θεσμικό ατόπημα να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη στον πολιτικό ανταγωνισμό. Η αμφισβήτηση της ταυτότητας της δικαιοσύνης οδηγεί σε βαθιά κρίση».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Η Ελληνική Δικαιοσύνη, αξιοποίησε τις μεγάλες αλλαγές της διετίας 2024-25 και με οδηγό τον νέο Δικαστικό Χάρτη φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Από 2 χρόνια στον 1 χρόνο. Σημειωτέων ότι η βελτίωση αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης, πανελλαδικά».

«Θεαματική αλλαγή σημειώνει το Πρωτοδικείο Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, όπου ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 4 χρόνια στον 1,5 χρόνο. Εντυπωσιακή είναι η βελτίωση στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος έπεσε από 12 σε 7,5 μήνες, και σημαντική στον Πειραιά, από 12 σε 9 μήνες.

Ο εκτιμώμενος μέσος χρόνος απόφασης, εκτός Αθήνας, είναι 250 ημέρες. Επίδοση καλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος, που είχε τεθεί για το 2027, επιτυγχάνεται από το 2025, δύο χρόνια νωρίτερα».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, τόνισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και θωρακίζουν το Κράτος Δικαίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε έναν θεσμό που αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας».

«Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν σαφής: Στο τέλος της τετραετίας η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων να φτάσει το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 700 ημέρες έναντι 1.492 που ήταν το 2023».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού υπουργών, βουλευτών, των ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικαστών και νομικών.