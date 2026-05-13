Φοιτητικές εκλογές: Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες - Στο επίκεντρο η «επόμενη ημέρα» του Πανεπιστημίου

Σήμερα, Τετάρτη, 13 Μαΐου, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της επικράτειας.



Στο επίκεντρο βρίσκεται η «ταυτότητα» του ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων Πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.



Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα Πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.



Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Φορτισμένο πολιτικό κλίμα

Οι φετινές εκλογές πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, μετά τα βίαια επεισόδια στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μια ομάδα περίπου 10 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο, χτύπησαν και τραυμάτισαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.



Το επεισόδιο έγινε περίπου στις 16:30, την Τρίτη 12 Μαΐου, με μια ομάδα 7-10 ατόμων να φτάνει στο Πανεπιστήμιο κρατώντας κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες. Σύμφωνα με καταγγελίες, 7 άτομα έφεραν κράνη και γάντια και βρίσκονταν στο άλσος του Μπαρουτάδικου στο Αιγάλεω πίσω από το Πανεπιστήμιο.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές.



Απέναντι, σε παρακείμενη καφετέρια, βρίσκονταν δύο φοιτητές τραυματισμένοι ελαφρά, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Τραυματίας και ένας φοιτητής που χτυπήθηκε στο κεφάλι.

Άγριο ξύλο στο ΑΠΘ

Σκηνές έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν λίγες ώρες νωρίτερα, στο ΑΠΘ, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου.



Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Φοιτητές έτρεχαν σε πανικό για να βρουν καταφύγιο.

Επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τα οποία φέρουν -κατά περίπτωση- κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.



Οι Αρχές μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή οκτώ ατόμων.