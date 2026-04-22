ΠΑΣΠ όπως... ΔΑΠ: Το επικοινωνιακό «αυτογκόλ» με τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού

Μια αφίσα της ΠΑΣΠ στο ΕΜΠ ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στα social media και να προκαλέσει πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το σύνθημα για τις «50 αποχρώσεις του κομμουνισμού» θύμισε άλλες εποχές και άλλους... ιδεολογικούς χώρους, φέρνοντας την παράταξη του ΠΑΣΟΚ σε θέση άμυνας.



Ο «Ανιχνευτής» εντόπισε το ψηφιακό «τάκλιν» της ΠΑΣΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, που ενόψει των φοιτητικών εκλογών αποφάσισε να παίξει το χαρτί του αντικομμουνισμού.

Η σύγκριση με το «50 Shades of Grey» μπορεί να φάνηκε έξυπνη σε κάποιους, αλλά η αντίδραση ήταν ακαριαία.

Η Πανσπουδαστική (ΚΚΕ) τους «στόλισε» συγκρίνοντάς τους με τον Πλεύρη και τον Άδωνι, ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ) έσπευσε να σχολιάσει ότι η αφίσα θα ταίριαζε γάντι στη ΔΑΠ.

Αυτή η αφίσα θα μπορούσε να είναι αφίσα της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ. Ο ορισμός της συμπληρωματικής δύναμης. Κρίμα! Δεν είναι αυτή η βάση του ΠΑΣΟΚ στη νεολαία ούτε διαχρονικά ούτε σήμερα πιστεύω. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε μεγάλο κόμμα και πλειοψηφικό όταν ήταν απέναντι στη δεξιά και τον κύριο εκφραστή… pic.twitter.com/HK9MHLTZhY — Costas Zachariadis (@CZachariadis) April 22, 2026

Η αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν εμφανής, ειδικά λόγω της χρονικής συγκυρίας (ανήμερα της 21ης Απριλίου), με αποτέλεσμα η αφίσα να «κατέβει» κακήν κακώς, με τη δικαιολογία ότι το μήνυμα... παρερμηνεύτηκε.