Φονικός τυφώνας στην Κίνα - Άφησε πίσω του νεκρούς και καταστροφές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι κινεζικές αρχές, καθώς ο τυφώνας Hongxia πλήττει τις νότιες περιοχές της χώρας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η καταιγίδα έφτασε στη στεριά το πρωί της 26ης Ιουλίου στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, με τις ριπές των ανέμων να αγγίζουν τα 45 μέτρα το δευτερόλεπτο. Οι αρχές έλαβαν έκτακτα μέτρα ασφαλείας, κλείνοντας σχολεία, περιορίζοντας τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς και ανοίγοντας προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν.

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά από τις κατοικίες τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για συνέχιση των έντονων φαινομένων στις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Φουτζιάν.

Τραγωδία με νεκρούς στη Γκανσού

Την ίδια στιγμή, βαρύς είναι ο απολογισμός από ξαφνική πλημμύρα που σημειώθηκε στη βορειοδυτική Κίνα .

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν στην κομητεία Ουεϊγιουάν, στην επαρχία Γκανσού, όταν ισχυρός χείμαρρος παρέσυρε περιοχή όπου βρίσκονταν κατασκηνωτές.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν απότομη άνοδο της στάθμης των υδάτων, εγκλωβίζοντας δεκάδες άτομα. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν την έκταση των καταστροφών.

Παρά το γεγονός ότι η Γκανσού βρίσκεται μακριά από την κύρια πορεία του τυφώνα Hongxia, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει νέα προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Violent winds and heavy rainfall following Typhoon Hongxia struck Foshan, Guangdong Province, China, yesterday. pic.twitter.com/Xl3GXtBR6t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Προβλήματα στις αερομεταφορές του Χονγκ Κονγκ

Σημαντικές αναταράξεις προκάλεσε η κακοκαιρία και στο Χονγκ Κονγκ. Περίπου 350 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ σχεδόν 2.000 επιβάτες παρέμειναν στο διεθνές αεροδρόμιο λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα της καταιγίδας, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων.

Οι κινεζικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία του τυφώνα, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές της χώρας.