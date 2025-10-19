Formula 1 2025 Grand Prix Αμερικής: Ο Φερστάπεν ξεκινά πρώτος η McLaren σε ρόλο καταδιώκτη

Ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε την κυριαρχία του στο Όστιν, εξασφαλίζοντας την pole position για το Κυριακάτικο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ολλανδός τριπλός παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε χρόνο 1:32.510, κερδίζοντας τη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren.

HE'S DONE IT AGAIN! 💪 MAX IS ON POLE POSITION IN AUSTIN! 🇺🇸#F1 || @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/7fqTwJSbCj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2025

Η επίδοση αυτή χάρισε στον Φερστάπεν την έβδομη pole position της σεζόν 2025, επιβεβαιώνοντας τη φόρμα του μετά και τη νίκη του στο sprint του Σαββάτου. Ο Όσκαρ Πιάστρι, πρωτοπόρος της βαθμολογίας, δεν βρήκε ρυθμό και κατετάγη έκτος, παρά τις προσπάθειες της ομάδας του να αποκαταστήσει τις ζημιές στα μονοθέσια των δύο οδηγών μετά το ατύχημά τους στο sprint.

Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Νόρις, τρία δέκατα πίσω από τον Φερστάπεν, με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να ακολουθεί τρίτος. Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes συμπληρώνει τη δεύτερη σειρά εκκίνησης, έχοντας ανακάμψει από ένα τετακέ στην πρώτη του προσπάθεια.

Ο Λιούις Χάμιλτον κατέλαβε την πέμπτη θέση, μπροστά από τον Πιάστρι, ενώ ο νεαρός Αντρέα Κίμι Αντονέλι συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις στην έβδομη θέση. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Όλιβερ Μπέρμαν με την αναβαθμισμένη Haas, ενώ οι Κάρλος Σάινθ και Φερνάντο Αλόνσο συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Ο Φερστάπεν ήταν ταχύτερος και στο Q2, με χρόνο 1:32.701, μπροστά από Λεκλέρ και Νόρις, σε μια περίοδο όπου πολλοί οδηγοί δυσκολεύτηκαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Ο Πιάστρι προκρίθηκε οριακά στην όγδοη θέση, μόλις 1/10 του δευτερολέπτου πάνω από τη γραμμή αποκλεισμού — δείγμα των προβλημάτων που αντιμετώπισε η McLaren.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δεν κατάφερε να επαναλάβει την εμφάνιση του sprint και αποκλείστηκε 11ος, μπροστά από τους Λίαμ Λόσον, Γιούκι Τσουνόντα και το δίδυμο της Alpine, Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο. Το Q1 διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία ύστερα από δυνατή έξοδο του Ιζάκ Χαντζάρ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Racing Bulls στις στροφές “Esses” και χτύπησε στον τοίχο. Μετά από δεκάλεπτη καθυστέρηση, η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Ο Λεκλέρ ήταν αρχικά ταχύτερος, πριν υποχωρήσει πίσω από Ράσελ και Φερστάπεν, ενώ οι Πιάστρι και Νόρις, αν και δεν έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι στα επισκευασμένα μονοθέσιά τους, προκρίθηκαν οριακά στην επόμενη φάση. Ο Άλεξ Άλμπον έχασε τον όγδοο ταχύτερο χρόνο του για υπέρβαση ορίων πίστας, επιτρέποντας στον Κολαπίντο να περάσει στο Q2.

Highlights Κατατακτήριων Δοκιμών – Grand Prix Αμερικής

Φερστάπεν ασταμάτητος – Ο Ολλανδός κατέκτησε την έβδομη pole της χρονιάς με χρόνο 1:32.510, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του μετά τη νίκη στο sprint.

McLaren σε πίεση – Μετά το διπλό ατύχημα στο sprint, οι Νόρις και Πιάστρι επέστρεψαν, αλλά δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Λεκλέρ και Ράσελ στη μάχη της δεύτερης σειράς – Ο Μονεγάσκος ανέκαμψε μετά από τετακέ, ενώ ο Ράσελ επιβεβαίωσε την άνοδο της Mercedes.

Χάμιλτον σταθερός, Αντονέλι εντυπωσιάζει – Ο επτάκις πρωταθλητής έμεινε κοντά στους πρωτοπόρους, ενώ ο νεαρός Ιταλός δείχνει ωριμότητα πέρα από την ηλικία του.

Εντυπωσιακός Μπέρμαν – Ο rookie της Χάας αξιοποίησε στο έπακρο τις αναβαθμίσεις και μπήκε στην οκτάδα.

Ατύχημα Χαντζάρ στο Q1 – Δυνατή έξοδος και κόκκινη σημαία στην αρχή των κατατακτήριων, χωρίς τραυματισμό του οδηγού.

Άλμπον εκτός για όρια πίστας – Ο Ταϊλανδός έχασε την πρόκριση για το Q2 μετά τη διαγραφή του ταχύτερου γύρου του.

Μικρές διαφορές στο midfield – Οι διαφορές μεταξύ των θέσεων 8-13 ήταν κάτω από 2/10, δείχνοντας πόσο κοντά βρίσκονται οι ομάδες.