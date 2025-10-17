Formula 1 2025 Grand Prix Αμερικής: Όλα στο κόκκινο στο Τέξας

Η McLaren πανηγυρίζει το πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά η πίεση στους οδηγούς της είναι τεράστια. Ο Πιάστρι προηγείται, ο Νόρις καραδοκεί και ο Φερστάπεν… επιστρέφει. Όλα αυτά στο Circuit of the Americas (COTA), που βρίσκεται στο αγωνιστικό καλεντάρι από το 2012,

Καιρός: Καυτός, ξηρός και με μυρωδιά BBQ

Το Όστιν θα βράζει κυριολεκτικά! Ηλιοφάνεια, 30°C+ και κορύφωση στους 34°C το Σάββατο.

Η FIA έχει ήδη χαρακτηρίσει το GP “heat hazard” – οι οδηγοί θα δώσουν άλλη μια μάχη με τη ζέστη, αυτή τη φορά με πολύ λιγότερη υγρασία απ’ ό,τι στη Σιγκαπούρη.

Circuit of the Americas (COTA)-Το στολίδι του Τέξας

Από τις πιο αγαπημένες πίστες του πρωταθλήματος, το Circuit of the Americas συνδυάζει γρήγορες στροφές, μεγάλες ευθείες και την εμβληματική ανηφόρα προς τη Στροφή 1. Εκεί, από τις κερκίδες της πρώτης στροφής, η εκκίνηση μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό: 20 μονοθέσια ορμούν μαζί στην πιο απότομη ανηφόρα της F1.

Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους μια τριάδα γόμες που περιλαμβάνει ένα επιπλέον κενό ανάμεσα στη σκληρή γόμα (Hard) και στο ζεύγος μεσαία/μαλακή γόμα. Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα για να δούμε αν αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών σε μια από τις πιο απαιτητικές πίστες του προγράμματος.

Τα ελαστικά

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ο δεύτερος αγώνας της σεζόν για τον οποίο η Pirelli επιλέγει τρεις μη διαδοχικές γόμες. Η προηγούμενη φορά ήταν στο Σπα-Φρανκορσάμπ. Τα διαθέσιμα ελαστικά θα είναι: C1 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και η C4 ως μαλακή γόμα. Στο Βέλγιο, ο κακός καιρός δεν επέτρεψε να δούμε αν αυτή η επιλογή θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική. Ο αγώνας στο COTA (Circuit of The Americas) είναι η πρώτη πραγματική δοκιμή αυτής της επιλογής. Η φετινή επιλογή περιλαμβάνει τη χρήση μιας πιο σκληρής γόμας σε σχέση με πέρυσι στην αμερικανική πίστα, ενώ η μέση και η μαλακή γόμα παραμένουν οι ίδιες.

Η αυξημένη διαφορά απόδοσης μεταξύ της πιο σκληρής γόμας και της μέσης θεωρητικά, θα οδηγήσει σε δύο σενάρια. Εάν οι οδηγοί προτιμήσουν την C1, την πιο αργή αλλά και την πιο σταθερή από τις τρεις, τότε θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον αγώνα με μία αλλαγή συνδυάζοντάς την με την C3. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της τελευταίας μαζί με την C4, η οποία παρουσιάζει βελτιωμένη αντοχή θερμική υποβάθμιση θα παράγει ταχύτερους χρόνους ανά γύρο, αλλά σχεδόν σίγουρα θα χρειαστούν δύο αλλαγές. Όπως στο Βέλγιο έτσι και

στο Ώστιν υπάρχει αγώνας Sprint, πράγμα που σημαίνει ότι οι ομάδες έχουν μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών για να δοκιμάσουν τις διάφορες επιλογές. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο.

Πόσα πιτ στοπ

Η πιο δημοφιλής στρατηγική ήταν το ένα πιτ-στοπ, μόνο 5 οδηγοί είχαν προγραμματίσει (πέρυσι) δύο στάσεις. Επιπλέον και ο Άλμπον έκανε δυο αλλαγές καθώς αναγκάστηκε να μπει στα πιτ μόλις μετά από τρεις γύρους. Αν και η μέση γόμα έδειξε σημαντικά σημάδια φθοράς στον αγώνα Sprint, στο Grand Prix οι οδηγοί κατάφεραν να επεκτείνουν την απόσταση με προσεκτική διαχείριση, βοηθούμενοι και από μία περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας. Αυτό παρά το βάρος από τα γεμάτα ρεζερβουάρ. Η λιγότερη παραμόρφωση λόγω θερμικής καταπόνησης σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα κατέστησε επίσης τη στρατηγική του ενός πιτ-στοπ πιο αποτελεσματική.

Τα στατιστικά του αγώνα

Μήκος: 5.5 χλμ 56 γύροι

Ρεκόρ γύρου: 1:36.169 (Λεκλέρ 2019)

Περισσότερες νίκες: Χάμιλτον (6)

Άλλοι νικητές: Φερστάπεν (2021-23), Λεκλέρ (2024)



McLaren: Πρωταθλητές με… ανησυχία



Τι θα γίνει στο Όστιν

Τέσσερις αγώνες στη σειρά έχει μπροστά του ο Νόρις και χρειάζεται άψογη διαχείριση ρυθμού και ψυχολογίας για να περάσει τον Πιάστρι. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Φερστάπεν είναι το μεγάλο φαβορί για το Grand Prix των ΗΠΑ

Η McLaren σήκωσε το τρόπαιο των κατασκευαστών στη Σιγκαπούρη, αλλά δηλώνει πως το Όστιν ίσως δεν ταιριάζει τέλεια στο μονοθέσιο. Η ομάδα βλέπει Βραζιλία, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι ως πιο «φιλικές» πίστες για νίκη — κι αυτό αφήνει χώρο στον Φερστάπεν να χτυπήσει ξανά κορυφή. Η McLaren πρέπει να ξαναβρεί άμεσα τη φόρμα της, αλλιώς το προβάδισμα Πιάστρι κινδυνεύει.

Πρωτάθλημα οδηγών (6 αγώνες πριν το τέλος)

Όσκαρ Πιάστρι: +22 βαθμοί από τον Νόρις-Λάντο Νόρις: Πιέζει για το πρώτο του στέμμα Μαξ Φερστάπεν: 41 βαθμούς πίσω, αλλά με δυνατή φόρμα

