Formula 1 2025 Grand Prix Σιγκαπούρης: Ράσελ και McLaren στην κορυφή

Οι προβολείς στη Marina Bay άναψαν για μία ακόμη φορά και ο βραδινός αγώνας της Σιγκαπούρης έδωσε διαφορετική λάμψη στα μονοθέσια. Η υγρασία σε συνδυασμό με τη θερμότητα έκαναν ακόμη και τους μηχανικούς να… χάνουν κιλά. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο Τζορτζ Ράσελ παρέμεινε ψύχραιμος, και αποφασισμένος να μετατρέψει την pole position σε μια καθαρή, άψογη νίκη.

Ο Βρετανός της Mercedes έκανε τον τέλειο αγώνα

Από την πρώτη στροφή, ο Ράσελ πήρε το προβάδισμα και δεν το ξανάχασε ποτέ. Μόνο στα pit stops παραχώρησε στιγμιαία την πρωτοπορία, όμως η Mercedes είχε ρυθμό, σταθερότητα και στρατηγική που δούλεψε με χειρουργική ακρίβεια. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της καριέρας του, δεύτερη φετινή, και η απόδειξη ότι η ομάδα του Brackley μπορεί ακόμη να σταθεί απέναντι στους μεγάλους.

The only way to cool off after winning the Singapore Grand Prix 🤩🍾#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bGyaojDVTD — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

Παρά το ζεστό κλίμα, οι συνθήκες ευνόησαν τη Mercedes. Οι θερμοκρασίες παρέμειναν χαμηλότερες απ’ όσο αναμενόταν και, με τη βοήθεια μιας νέας εμπρός πτέρυγας, το μονοθέσιο απέδωσε ιδανικά στη γλιστερή ασφάλτινη επιφάνεια της Σιγκαπούρης. Ο Ράσελ δεν απειλήθηκε ποτέ ουσιαστικά· απλώς εκτέλεσε το σχέδιο του αγώνα με ακρίβεια μηχανής.

Η McLaren παραμένει στην κορυφή του κόσμου

Πίσω του, η McLaren έζησε το δικό της θρίαμβο. Με τον Λάντο Νόρις στην τρίτη θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι τέταρτο, εξασφάλισε μαθηματικά το δεύτερο συνεχόμενο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών – και δέκατο συνολικά στην ιστορία της. Ένα επίτευγμα που η ομάδα του Woking είχε να πετύχει από την εποχή των Σένα και Πρόστ, στις χρυσές χρονιές 1988-1991.

Η επιτυχία, όμως, ήρθε με… εσωτερική πίεση.

Στον τρίτο γύρο, οι δύο οδηγοί είχαν μια μικρή επαφή στη στροφή 3, σε μια φάση που θύμισε ότι πίσω από τις χαμογελαστές φωτογραφίες υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ο Νόρις, πιο επιθετικός, πέρασε μπροστά, ενώ ο Πιάστρι έμεινε ψύχραιμος αλλά φανερά ενοχλημένος. Στο paddock, οι συζητήσεις για τη μεταξύ τους ισορροπία φούντωσαν ξανά – ειδικά τώρα που το ομαδικό πρωτάθλημα έχει κλειδώσει και μένει ανοιχτή η μάχη του οδηγών.

Ο Φερστάπεν κοντά, αλλά όχι αρκετά

Ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε ξανά κοντά στη νίκη στη Σιγκαπούρη, αλλά για τρίτη φορά στην καριέρα του περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Η Red Bull του δυσκολεύτηκε στη φθορά των ελαστικών και παρουσίασε στιγμές αστάθειας στις στροφές, ωστόσο ο Ολλανδός διατήρησε το ψυχραιμία του, κρατώντας πίσω του τον Νόρις και αποφεύγοντας τα λάθη. Η δεύτερη θέση μπορεί να μην ήταν θρίαμβος, ήταν όμως μήνυμα. Η Red Bull δείχνει να βρίσκει ξανά σταθερότητα υπό τον Laurent Mekies, με τα εσωτερικά “γρανάζια” της ομάδας να λειτουργούν πιο ομαλά και τα μονοθέσια να πλησιάζουν τον ρυθμό των McLaren και Mercedes.

Η Ferrari σε ελεύθερη πτώση

Για τη Ferrari, η Σιγκαπούρη ήταν ένα ακόμα βράδυ απογοήτευσης. Ο Σαρλ Λεκλέρκ πάλεψε με ένα απείθαρχο μονοθέσιο που δεν “έστριβε” όπως ήθελε. Οι Ιταλοί μοιάζουν να έχουν μείνει πίσω σε ρυθμό ανάπτυξης και η πιθανότητα μιας χρονιάς χωρίς νίκη αρχίζει να φαίνεται ρεαλιστική.

Properly sending it! 💨



Charles Leclerc dispatches of Nico Hulkenberg after a pit stop in Singapore 😮‍💨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/7Sv5RjEEJU — Formula 1 (@F1) October 8, 2025

Η στρατηγική και τα ελαστικά: Το παιχνίδι της υπομονής

Οι περισσότεροι οδηγοί ξεκίνησαν με τη μέση γόμα (C4), αποφεύγοντας τη σκληρή, καθώς η πίστα ήταν ακόμη υγρή από τη βροχή του απογεύματος. Όσοι ρίσκαραν με τη μαλακή (C5), όπως οι Φερστάπεν και Τσουνόντα, κέρδισαν θέσεις στις πρώτες στροφές αλλά δυσκολεύτηκαν στη διάρκεια. Στο δεύτερο μισό του αγώνα, η σκληρή γόμα αποδείχθηκε πολύτιμη, ενώ και οι τρεις επιλογές αποδείχθηκαν αξιοπρεπείς.

Οι ομάδες πλέον έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο τεχνικής τελειότητας, που η διαχείριση των ελαστικών θυμίζει επιστήμη. Ορισμένοι οδηγοί διένυσαν πάνω από 50 γύρους με τη μέση γόμα, αποδεικνύοντας πως στη Σιγκαπούρη η στρατηγική και η υπομονή είναι εξίσου σημαντικές με την ταχύτητα.

Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές

Ο Φερνάντο Αλόνσο, πάντα θεατρικός, χάρισε μερικές από τις πιο απολαυστικές ραδιοεπικοινωνίες του αγώνα, χαρακτηρίζοντας τον νεαρό Ισάκ Χατζάρ “ήρωα του αγώνα” – με αρκετή δόση ειρωνείας.

Παρ’ όλα αυτά, με την εμπειρία του και τη γνωστή του επιμονή, οδήγησε την Aston Martin στην έβδομη θέση, που έγινε έκτη μετά την ποινή του Hamilton για παράβαση ορίων πίστας.

Πίσω τους, ο rookie της Haas, Όλι Μπίρμαν, κέρδισε τις εντυπώσεις τερματίζοντας ένατη θέση σε έναν αγώνα που δεν συγχωρεί λάθη, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα συνέχισε να δίνει μάχη για να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση στη Red Bull του 2026 – χωρίς, όμως, επιτυχία.

“Made up for two years ago” 😮‍💨



George Russell absolutely dominates in Singapore! 🔥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/pq6lBkNos6 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Μια σεζόν που... ανάβει ξανά

Η Mercedes απέδειξε ότι δεν έχει τελειώσει, η McLaren δείχνει ασταμάτητη, η Red Bull επιστρέφει σταθερά και η Ferrari βυθίζεται σε αμφιβολίες. Το πρωτάθλημα του 2025 αποκτά νέα δυναμική, καθώς οι εσωτερικές μάχες, οι στρατηγικές και οι ισορροπίες μετατρέπουν κάθε αγώνα σε μικρό θρίλερ.

Η Σιγκαπούρη μπορεί να μην πρόσφερε το πιο θεαματικό Grand Prix της χρονιάς, αλλά επιβεβαίωσε κάτι βασικό: στη Formula 1, οι νίκες κρίνονται πια όχι μόνο στο πεντάλ, αλλά στην ψυχραιμία, τη λεπτομέρεια και την ομαδική ισορροπία. Αυτή τη φορά, ο Τζορτζ Ράσελ είχε και τα τρία.