Formula 1 2025: Το δίδυμο Ράσελ–Αντονέλι μένει στη Mercedes για το 2026

Μετά από μήνες, διαπραγματεύσεων, φημών και σεναρίων, η Mercedes έβαλε τέλος στο σίριαλ γύρω από τον Τζόρτζ Ράσελ. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Βρετανού οδηγού, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με τον Kimi Antonelli και το 2026. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης είναι πως απουσιάζει η γνωστή φράση “πολυετές συμβόλαιο”, που συνήθως συνοδεύει τέτοιες περιπτώσεις. Η λεπτομέρεια αυτή ίσως υποδηλώνει ότι η Mercedes κρατά ανοιχτές τις επιλογές της για τα επόμενα χρόνια, ειδικά ενόψει των μεγάλων αλλαγών στους κανονισμούς από το 2026.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Κίμι Αντονέλι (αριστερά) Τζορτζ Ράσελ (δεξιά)

Το βλέμμα στο 2026 – και μετά

Η Mercedes επιβεβαίωσε πως το δίδυμο Ράσελ–Αντονέλι θα ηγηθεί της ομάδας στην επόμενη αγωνιστική εποχή της Formula 1, η οποία αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως την ιεραρχία του grid. Το 2027 ενδέχεται να φέρει έντονες ανακατατάξεις, καθώς πολλοί κορυφαίοι οδηγοί –όπως ο Φερστάπεν και ο Λεκλέρκ – θα μπορούσαν να βρεθούν διαθέσιμοι στην αγορά, παρά τα πολυετή συμβόλαιά τους. Ο Ράσελ φτάνει σε αυτή την ανανέωση στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του: Έχει ήδη σημειώσει δύο νίκες και παραμένει στη μάχη για την τριάδα του Πρωταθλήματος Οδηγών.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Κίμι Αντονέλι

«Η επιβεβαίωση των οδηγών μας δεν ήταν ποτέ θέμα “αν”, αλλά “πότε”», σχολίασε ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βόλφ. «Θέλαμε να χειριστούμε τις διαπραγματεύσεις σωστά και να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι. Τώρα η προσοχή μας στρέφεται στις έξι τελευταίες κούρσες της χρονιάς, όπου παλεύουμε για τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές, και φυσικά στη νέα εποχή του 2026».

Το σίριαλ με Φερστάπεν

Η ανανέωση του Ράσελ έρχεται λίγους μήνες μετά τις αποκαλύψεις του ίδιου του Βρετανού στο Grand Prix του Καναδά, όπου είχε επιβεβαιώσει ότι ο Βόλφ είχε προσεγγίσει τον Μαξ Φερστάπεν για πιθανή συνεργασία. Οι επαφές αυτές πυροδότησαν έντονη φημολογία για το μέλλον των οδηγών της Mercedes, αν και –όπως αποδείχθηκε– η θέση του Ράσελ δεν τέθηκε ποτέ πραγματικά υπό αμφισβήτηση.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ:Τζορτζ Ράσελ

Η μεγάλη ευκαιρία του Ράσελ

«Είμαι υπερήφανος που συνεχίζω αυτό το κοινό ταξίδι. Το 2025 θα είναι η δέκατη χρονιά μου με τη Mercedes, από τότε που υπέγραψα το 2017», δήλωσε ο Βρετανός και πρόσθεσε: «Έχουμε πετύχει πολλά μαζί και ανυπομονώ για όσα έρχονται – ειδικά τώρα, που πλησιάζουμε σε μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της Formula 1. Η φετινή χρονιά είναι η καλύτερή μου στη F1 και θέλω να συνεχίσω με την ίδια δυναμική».

Αντονέλι: Μαθήματα, προκλήσεις και ενθουσιασμός

Στο πλευρό του θα παραμείνει ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ολοκληρώνει την πρώτη του χρονιά στη Formula 1. Ο νεαρός Ιταλός ξεκίνησε εντυπωσιακά, αντιμετώπισε όμως δυσκολίες στη μέση της σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, έχει δείξει ωριμότητα και εξέλιξη, κάτι που αναγνωρίζεται και μέσα στην ομάδα. «Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που συνεχίζω με τη Mercedes», δήλωσε ο Αντονέλι. «Έμαθα πάρα πολλά φέτος, τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά με έκαναν πιο δυνατό, όχι μόνο ως οδηγό αλλά και ως μέλος της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τότο και όλους στο Brackley και στο Brixworth για την εμπιστοσύνη τους. Στόχος μας είναι να τελειώσουμε τη χρονιά δυνατά και να διασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές πριν επικεντρωθούμε στο 2026».

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Κίμι Αντονέλι

Η Mercedes φαίνεται έτσι να ποντάρει στη σταθερότητα, επενδύοντας σε ένα δίδυμο που συνδυάζει εμπειρία, ταχύτητα και φρέσκια ενέργεια. Με τη νέα εποχή της Formula 1 να πλησιάζει, η ομάδα του Βόλφ ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.