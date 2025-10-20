Formula 1 2025 Grand Prix Αμερικής: Φερστάπεν νικητής, Πιάστρι μένει πρώτος στη βαθμολογία

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε επίδειξη δύναμης στο Όστιν και κατέκτησε άνετα τη νίκη στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνοντας τις πέντε νίκες στη φετινή σεζόν της Formula 1. Ο Ολλανδός πρωταθλητής δεν απειλήθηκε στιγμή από την εκκίνηση, αφήνοντας δεύτερο τον Λάντο Νόρις και τρίτο τον Σαρλ Λεκλέρ.

"Thank you very much everyone!" 🥹



An appreciative Max Verstappen signs off his victory with congratulations for his Red Bull team 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/gAM64GHaEN — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Στην πίστα του Circuit of the Americas, ο Φερστάπεν ξεκίνησε από την pole και έμεινε επικεφαλής από την πρώτη στροφή, παρά την αρχική πίεση από τη Ferrari του Λεκλέρ, που είχε επιλέξει πιο μαλακά ελαστικά και κατάφερε να περάσει προσωρινά τον Νόρις. Η καθυστέρηση αυτή στοίχισε στον Βρετανό της McLaren, καθώς ο Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την ανοιχτή χωρίς κίνηση διαδρομή και «έχτισε» προβάδισμα έντεκα δευτερολέπτων πριν από τα πρώτα πιτ στοπ.

The collision which ended Carlos Sainz's race... as seen from the grandstand! 💥#F1 #USGP pic.twitter.com/YDOJjZsFU4 — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Ένα σύντομο εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας στον 7ο γύρο, έπειτα από επαφή του Κάρλος Σάινθ με τον Άντρεα Κίμι Αντονέλι, δεν άλλαξε ιδιαίτερα τα δεδομένα. Ο Σάινθ εγκατέλειψε, ενώ ο νεαρός οδηγός της Mercedes έπεσε εκτός δεκάδας.

Ο Νόρις τελικά κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ στον 21ο γύρο, αλλά μέχρι τότε ο Φερστάπεν είχε ήδη απομακρυνθεί. Παρά τις προσπάθειες του Βρετανού στη συνέχεια, μια μικρή καθυστέρηση στο πιτ στοπ και προειδοποίηση για παραβάσεις ορίων πίστας τον ανάγκασαν να ρίξει ρυθμό και να περιοριστεί στη δεύτερη θέση.

Podium showers are back! 🍾 pic.twitter.com/h0SQse1tc7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 19, 2025

Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε τέταρτος, τρία δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα πρόσφυσης και έμεινε πέμπτος, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ.

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ Lando Norris F1 COTA 2025

Πιο πίσω, ο Γιούκι Τσουνόντα πήρε μια σημαντική έβδομη θέση για τη Red Bull, μετά από μάχη με τον Όλιβερ Μπέαρμαν, ο οποίος τελικά έκανε τετ α κε και έχασε τη θέση του από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο Φερνάντο Αλόνσο εξασφάλισε τον τελευταίο βαθμό της δεκάδας, μπροστά από τους Λίαμ Λόουσον και Λανς Στρολ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Πιάστρι διατηρεί προβάδισμα 14 βαθμών στη βαθμολογία των οδηγών απέναντι στον Νόρις, ενώ ο Φερστάπεν με τη νίκη του ανέβηκε τρίτος, 40 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Επόμενος σταθμός: Μεξικό.

Highlights του GP των ΗΠΑ 2025

Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν, πέμπτη φετινή.

Λάντο Νόρις δεύτερος, μετά από δυνατή μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Όσκαρ Πιάστρι πέμπτος, αλλά παραμένει πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα.

Εγκατάλειψη για Κάρλος Σάινθ έπειτα από σύγκρουση με τον Άντρεα Κίμι Αντονέλι.

Ο Γιούκι Τσουνόντα έβδομος, Νίκο Χούλκενμπεργκ όγδοος.

Ο Φερνάντο Αλόνσο παίρνει τον τελευταίο βαθμό της δεκάδας.

Ο Φερστάπεν πλησιάζει στη μάχη του τίτλου – πέντε αγώνες απομένουν.