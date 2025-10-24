Formula 1 2025 Grand Prix Μεξικό: Η ώρα της ανατροπής;

Η Formula 1 έχει φτάσει στους τελευταίους πέντε αγώνες της σεζόν και το πρωτάθλημα οδηγών είναι εκπληκτικά αμφίρροπο μεταξύ των τριών πρώτων: Όσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν.

Καθώς οι οδηγοί της McLaren, Piastri και Norris, μάχονται για τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο, έχουν έναν τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να τους πλησιάζει, μειώνοντας το πλεονέκτημα βαθμών τους με απίστευτο ρυθμό στους τελευταίους τέσσερις αγώνες. Η πρόσφατη ανάκαμψη του Verstappen σημαίνει ότι έχει μια ευκαιρία να κερδίσει έναν πέμπτο παγκόσμιο τίτλο φέτος.

Τι να περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο

Το ταξίδι της Formula 1 στην Αμερική συνεχίζεται προς τον Νότο για το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, μία εβδομάδα μετά τον αγώνα στο Ώστιν. Όπως συνήθως, η ατμόσφαιρα στο Autodromo Hermanos Rodriguez θα είναι ηλεκτρισμένη λόγω της ζωντάνιας των οπαδών που γεμίζουν τις κερκίδες στο θεαματικό τμήμα του σταδίου Foro Sol, ένα από τα πιο φωτογραφισμένα σημεία του ημερολογίου. Μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως «δύσκολο» λόγω της δυσκολίας στην ανάσα. Η πίστα βρίσκεται σε υψόμετρο δύο χιλιάδες διακόσια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πράγμα που σημαίνει ότι ο αραιός αέρας έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των μονοθεσίων.

Ένα ιδιαίτερο καπέλο για τους τρεις πρώτους

Για αυτόν τον αγώνα, το καπέλο του βάθρου της Pirelli είναι σε πράσινο χρώμα τονισμένο με κεντημένη χρυσή κλωστή. Αποτελεί αναφορά στο πράσινο της σημαίας του Μεξικό, το χρυσό του θριάμβου και το κόκκινο του αγωνιστικού παλμού της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που παράγεται από την Pirelli Design με δημιουργική συμβολή από τον σχεδιαστή Denis Dekovic. Το καπέλο μπορείς να το αγοράσεις και εσύ από την ειδική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου με διεύθυνση: https://store.pirelli.com.

Τι συζητούν στα paddock;

Ο Φερστάπεν πρωταθλητής; Αν κάποιος έλεγε στον Ολλανδό, μετά τον εντός έδρας αγώνα του πριν από 49 ημέρες, ότι θα ήταν διεκδικητής του τίτλου μέχρι το τέλος του Grand Prix των ΗΠΑ, η απάντησή του θα ήταν σαφής: «Θα του έλεγα ότι ήταν ηλίθιος», είπε ο Φερστάπεν.



Ψυχραιμία… Το να αναγνωρίζεις την απειλή είναι ένα πράγμα, αλλά το να την καταπολεμάς είναι άλλο. Πώς θα διαχειριστεί η McLaren την απειλή του Φερστάπεν για τον τίτλο;

Ποινή: Ο Κάρλος Σάινθ έλαβε ποινή πέντε θέσεων στο Grand Prix στο Μεξικό για σύγκρουση με τη Mercedes του Andrea Kimi Antonelli στο Grand Prix των ΗΠΑ της προηγούμενης Κυριακής. Ο οδηγός της Williams εγκατέλειψε το Grand Prix των ΗΠΑ, επομένως αυτό που θα ήταν ποινή 10 δευτερολέπτων στον αγώνα μετατράπηκε σε ποινή εκκίνησης.

Ο Πιάστρι αισιοδοξεί για τον τίτλο: Ο Αυστραλός παραμένει αισιόδοξος για τις πιθανότητές του να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 παρά τη μικρή διαφορά του από τους Νόρις και Φερστάπεν.

Nine rookies are taking part in Friday's FP1 🤩



Good luck to everyone! 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FY5PbPUcKc — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Έρχονται οι Νέοι: Ο ανερχόμενος Αμερικανός αστέρας των αγώνων, Τζακ Κρόφορντ, θα οδηγήσει στην πρώτη περίοδο δοκιμαστικών για την Aston Martin στο GP στο Μεξικό, ο Πάτο Ο'Γουόρντ θα οδηγήσει στη θέση του Νόρις για τη McLaren και ο Λουκ Μπράουνινγκ για τη Williams.



Ο Χέρτα στην F2: Ο Αμερικανός οδηγός Κόλτον Χέρτα θα κάνει το μοναδικό βήμα να αγωνιστεί στη σειρά αγώνων της Formula 2 το 2026, σε μια προσπάθεια να μπει μια μέρα στο grid της Formula 1.

Οι γόμες και το κενό τους

Όπως συνέβη στο Ώστιν το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τον αγώνα στο Μεξικό υπάρχει ένα κενό στην επιλογή των γομών μεταξύ της σκληρότερης και των άλλων δυο. Η μέση και η μαλακή γόμα είναι αντίστοιχα οι C4 και C5, όπως και το 2024. Η σκληρή γόμα είναι η C2. Για την πίστα της Πόλης του Μεξικού, αυτή η γόμα αποτελεί μια εξαιρετικά συντηρητική επιλογή, με σημαντική διαφορά στον χρόνο του γύρου σε σχέση με τις άλλες δύο, ενώ παράλληλα προσφέρει και λιγότερη πρόσφυση.

Πέρυσι, η μαλακή γόμα χρησιμοποιήθηκε μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και έπειτα στον αγώνα, μόνο σε μια προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ο έξτρα βαθμός για τον ταχύτερο γύρο. Τώρα το σενάριο μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι C4 και C5 θα μπορούσε στην πραγματικότητα να οδηγήσει τις ομάδες να στοχεύσουν σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί κατά κύριο λόγο με αυτές τις γόμες. Ωστόσο, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χρειαστεί και δεύτερη αλλαγή λόγω πτώσης απόδοσης. Όποιος επιλέξει την C2 θα μπορούσε να διαχειριστεί σχετικά άνετα ένα μεγαλύτερο μέρος αγώνα, πηγαίνοντας με μια αλλαγή ως την καρό σημαία παρόλο που αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης.

Η χρήση των δύο πιο μαλακών γομών θα αξιολογηθεί σίγουρα προσεκτικά κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων ελεύθερων δοκιμών, όταν οι ομάδες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μεγάλα stint με πλήρη φορτία καυσίμου και να ελέγξουν την κατάσταση των ελαστικών. Ιστορικά, τα επίπεδα θερμικής παραμόρφωσης (graining) στο Μεξικό είναι αρκετά έντονα, καθώς ο αραιός αέρας λόγω του υψομέτρου μειώνει την αεροδυναμική κάθετη δύναμη (downforce) που μπορούν να παράγουν τα μονοθέσια.

Σε μια πίστα που ήδη υστερεί σε πρόσφυση λόγω της περιορισμένης χρήσης της, τα ελαστικά τείνουν να γλιστρούν, γεγονός που επιτείνει το φαινόμενο παραμόρφωσης (graining). Θα έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε εάν η μεγαλύτερη αντίσταση σε αυτό το φαινόμενο που προσφέρουν οι τρέχουσες γόμες θα βοηθήσει στον περιορισμό του και, επομένως, θα ωφελήσει εκείνους που είναι πιο ικανοί στη διαχείριση των ελαστικών.

Τι έγινε το 2024

Όλοι οι οδηγοί, εκτός από τον Σέρζιο Πέρεζ υιοθέτησαν στρατηγική μίας στάσης πέρυσι. Οι περισσότεροι ξεκίνησαν με τη μέση γόμα, ενώ έξι οδηγοί, οι οποίοι όλοι τερμάτισαν εκτός της πρώτης ενδεκάδας, προτίμησαν τη σκληρή για το πρώτο μέρος αγώνα. Αποδείχτηκε πως η πιο αποτελεσματική στρατηγική, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη ήταν μέση/σκληρή γόμα.

Δεν απαιτήθηκαν ιδιαίτερες δεξιότητες διαχείρισης ελαστικών για να μεγαλώσει το μέρος αγώνα με τη μέση γόμα η οποία, γενικά, εμφάνισε μόνο μικρή παραμόρφωση και πολύ περιορισμένη πτώση απόδοσης. Η μεγαλύτερη απόσταση με τη μέση γόμα ήταν 39 γύροι από τον Πιάστρι, ενώ με τη σκληρή γόμα ο Μπότας έφτασε τους 49 γύρους.

Η πίστα

Ο αγώνας διαρκεί 71 γύρους στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez της Πόλης του Μεξικού. Η πίστα έχει μήκος 4.304 μέτρα και 17 στροφές. Η κύρια ιδιαιτερότητά της είναι το υψόμετρο. Στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο αέρας είναι πολύ αραιός. Ως εκ τούτου, τα μονοθέσια παράγουν λιγότερη κάθετη δύναμη (downforce), καθιστώντας το στήσιμο του μονοθεσίου και τη διαχείριση των τεχνικών θεμάτων ιδιαίτερα απαιτητική για τις ομάδες. Η μεγάλη ευθεία έχει μήκος πάνω από 1,2 χιλιόμετρα, στην οποία τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες, εν μέρει λόγω της μειωμένης αντίστασης.

Η επιφάνεια της πίστας είναι πολύ ομαλή και στην αρχή του Σαββατοκύριακου δεν παρέχει μεγάλη πρόσφυση, καθώς δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ως εκ τούτου, στρώνεται (rubbers-in) κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε βελτιωμένους χρόνους γύρου. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί ώστε να μην μπλοκάρουν τους τροχούς κατά το φρενάρισμα, λόγω της άμεσης πτώσης της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ελαστικών στις δύο μεγάλες ευθείες. Λόγω της ασυνήθιστης διάταξης αυτή η πίστα απαιτεί λιγότερες αλλαγές σχέσεων στο κιβώτιο από τους οδηγούς.

Λέξη-κλειδί: Δοκιμές

Το πρόγραμμα δοκιμών εξέλιξης των ελαστικών του 2026 ολοκληρώνεται στην Πόλη του Μεξικού. Μετά το Grand Prix, η Pirelli θα παραμείνει στην πίστα Τρίτη και Τετάρτη (28 -29/10) μαζί με τις Sauber και Mercedes, για την τελική δοκιμή των πιο μαλακών γομών της γκάμας, ενόψει της οριστικοποίησης που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου.

Η γωνιά των στατιστικών

Η πίστα φέρει το όνομα των αδελφών Rodríguez. Έχει φιλοξενήσει 24 διοργανώσεις του Grand Prix, είκοσι — το πρώτο το 1963 – με το όνομα "Mexican Grand Prix" και οι τέσσερις τελευταίες υπό το όνομα της πρωτεύουσα της χώρας. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός σε αυτή την πίστα, γεγονός που εξηγεί γιατί η Red Bull συγκαταλέγεται στις ομάδες με τις περισσότερες νίκες στο Μεξικό, με πέντε συνολικά (2017, 2018, 2021, 2022 και 2023).

Για να βρει κανείς τον οδηγό με τις περισσότερες pole positions, πρέπει να πάει πίσω στη δεκαετία του 1960, όταν ο Τζιμ Κλάρκ, οδηγώντας για τη Lotus, πήρε την pole τέσσερις φορές μεταξύ 1963 και 1967. Οι δύο τελευταίες pole ανήκουν στη Ferrari, χάρη στους Σαρλ Λεκλερκ το 2023 και Κάρλος Σάινθ το 2024. Ο αγώνας στο Μεξικό ήταν επίσης ιδιαίτερα σημαντικός για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πανηγύρισε τον παγκόσμιο τίτλο του 2017 και του 2018. Ο Χάμιλτον έχει ανέβει επίσης τις περισσότερες φορές στο βάθρο σε αυτόν τον αγώνα (έξι).

Τα ωράρια του αγώνα (ώρα Ελλάδας)

Σάββατο (προς Κυριακή) 25 Οκτωβρίου Κατατακτήριες Δοκιμές: 00:00 - 01:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου Ο αγώνας: 22:00