Formula 1 2025 Grand Prix Μεξικό: Νικητής ο Νόρις που βλέπει τον τίτλο

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την έκτη του φετινή νίκη στο Grand Prix του Μεξικού και ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τον συναθλητή του στη McLaren Όσκαρ Πιάστρι για μόλις έναν βαθμό. Δεύτερος τερμάτισε ο Λεκλερκ, τρίτος ο Φερστάπεν ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Μπίρμαν με Haas στην τέταρτη θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Νόρις ξεκίνησε ιδανικά από την pole και κατάφερε να κρατήσει τη θέση του στην εκκίνηση, παρά την ένταση στη μεγάλη ευθεία που οδηγεί στην πρώτη στροφή του Autódromo Hermanos Rodríguez. Πίσω του, η μάχη για τη δεύτερη θέση ήταν σκληρή, με τους Λεκλερκ, Χάμιλτον και Φερστάπεν να συγκρούονται σχεδόν στην είσοδο της πρώτης στροφής.

Ο Φερστάπεν, που ήταν ο μόνος από τους πρωτοπόρους με μεσαία γόμα ελαστικών, βρέθηκε στιγμιαία εκτός πίστας, ενώ ο Λεκλέρκ "έκοψε δρόμο" στη στροφή 2 και προσπέρασε προσωρινά τον Νόρις – ωστόσο επέδειξε σωστή κρίση και του επέστρεψε τη θέση λίγο αργότερα. Στον 6ο γύρο, ο Φερστάπεν έκανε μία επιθετική προσπάθεια να περάσει τον Χάμιλτον, με αποτέλεσμα οι δύο να έχουν επαφή. Την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο νεαρός Όλι Μπιρμαν της Haas, που είχε κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση από την ένατη θέση. Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Χάμιλτον με ποινή 10 δευτερολέπτων για κέρδος πλεονεκτήματος εκτός πίστας, ρίχνοντάς τον εκτός μάχης για τις πρώτες θέσεις μετά το pit stop του γύρω στον 24ο γύρο.

Μπροστά, ο Νόρις κρατούσε με χαρακτηριστική ευκολία την πρωτοπορία, χτίζοντας προβάδισμα που έφτασε τα 30 δευτερόλεπτα στο φινάλε. Ο Λεκλέρκ έδειχνε ασφαλής στη δεύτερη θέση μέχρι τους τελευταίους γύρους, όταν ο Φερστάπεν, με στρατηγική ενός pit stop και φθαρμένα αλλά ακόμη ενεργά soft ελαστικά, τον πλησίασε απειλητικά. Δυστυχώς για τον Ολλανδό, ένα Virtual Safety Car στον προτελευταίο γύρο –λόγω εγκατάλειψης του Σαινθ με πρόβλημα στη Williams– «πάγωσε» τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Όταν ο αγώνας ξανάρχισε στον τελευταίο γύρο, ο Φερστάπεν δεν είχε αρκετό χρόνο για επίθεση. Πίσω τους, ο Όλιβερ Μπίρμαν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, φέρνοντας τη Haas στην τέταρτη θέση μετά από ώριμη και επιβλητική οδήγηση. Ο Piastri ανέκαμψε στο τέλος, προσπερνώντας τον Russell για την πέμπτη θέση, με τον νεαρό Antonelli να τερματίζει έκτος και μπροστά από τον teammate του. Ο Hamilton, επηρεασμένος από την ποινή, αρκέστηκε στην όγδοη θέση, ενώ ο Esteban Ocon χάρισε ακόμα δύο βαθμούς στη Haas με την ένατη θέση. Ο Gabriel Bortoleto ολοκλήρωσε τη δεκάδα για τη Sauber. Στους εγκαταλείψαντες συγκαταλέγονται οι Alonso (πρόβλημα στα φρένα), Lawson (επαφή στον πρώτο γύρο) και Hülkenberg (μηχανικό πρόβλημα). Με αυτή τη νίκη –την έκτη του για φέτος– ο Norris περνά στην κορυφή της βαθμολογίας με 1 βαθμό διαφορά από τον Piastri, ενώ ο Verstappen ακολουθεί πλέον 36 βαθμούς πίσω, τέσσερις αγώνες πριν το φινάλε.

Highlights – Οι σημαντικές στιγμές του Grand Prix

Lando Norris (McLaren) – 6η φετινή νίκη, ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Charles Leclerc (Ferrari) – Στη 2η θέση σταθερός και καθαρός αγώνας.

Max Verstappen (Red Bull) Στρατηγική ενός pit stop, κοντά στη δεύτερη θέση, άτυχη στιγμή το Virtual Safety Car.

Εντυπωσιακός: Oliver Bearman (Haas) – 4ος στο καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του.

Ποινή: Lewis Hamilton – 10’’ για πλεονέκτημα εκτός πίστας, τερμάτισε 8ος.

Ο ρόλος της στρατηγικής: McLaren, Mercedes και Red Bull σε διαφορετικά πλάνα ελαστικών.

Εγκαταλείψεις: Alonso (φρένα), Lawson (σύγκρουση), Hülkenberg (μηχανικό πρόβλημα).

Βαθμολογία: Norris +1 από Piastri, Verstappen στο -36, τέσσερις αγώνες πριν το τέλος.